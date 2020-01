Atrapado sin salida: Rafael Pittí

PAN Y CIRCO

Una de mis responsabilidades cuando laboré con el general Omar Torrijos fue operador de proyectores de cine 35mm. Cuando menos lo esperaba el mobil phone me anunciaba que debía presentarme al aeropuerto de Paitilla o que llamara a Farallón, a fin de coordinar el transporte que me llevara a la casa de descanso del jefe de Gobierno, en Río Hato. Varias cintas de películas sin estrenar en teatros de la localidad me correspondieron proyectar en sus ratos de esparcimiento. Entre ellas hubo dos que fueron de su mayor agrado y que, acompañado de amistades, vio en más de una ocasión. Rocky, interpretado por Silvester Stallone, y Atrapado sin salida, de la novela Alguien voló sobre el nido de cucú, con Jack Nicholson, extraordinaria película que refleja hechos manejados en el anonimato y desconocimiento de la sociedad. Fue por lo que retrotraje el título al escrito.

Cierta analogía padece la población panameña, que dentro de su folclorismo e idiosincrasia, a través del pan y circo ofrecido en novelas, eventos deportivos o espectáculos musicales, de una u otra forma evita o ignora el patológico sufrimiento que hoy le agobia en problemas como la inseguridad ciudadana, el transporte y alto costo de vida, magnificado en la canasta básica familiar. No se trata de inventar o elucubrar situaciones fantasmagóricas, pues la ONU, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, establece con cifras sustentadas un índice de 32.7 en extrema pobreza.

A pesar de las bondades y mega proyectos que se atribuye la actual administración gubernamental, el poder adquisitivo del panameño común está muy por debajo de lo que permite la calidad de vida decorosa en un estado de bienestar.

Pero esto es solo una cara de la misma moneda, pues pareciera cobrar vigencia veraz y tangible, la famosa y jocosa frase popular “Quien no conoce Panamá que venga, porque se acaba”. Precisamente, porque la política de este gobierno parece sostenerse fundamentalmente en el principio y fórmula de la venta de bienes del Estado. Tanto es así que se sospecha que para quienes tienen las riendas del poder hoy, tales pertenencias por diferentes medios y formas más que vender, la están comprando a beneficiosos precios, pero a muy onerosos resultados para el país.

Con este marco de referencia, violaciones legales y hasta constitucionales se han producido como nunca habíamos visto; funcionarios públicos de todos los rangos tienen demandas y querellas judiciales que, a juicio de letrados, son hechos punibles consumados, pero que paradójicamente en algunos casos han sido consumidos mediante resoluciones de sobreseimiento provisional o definitivo.

Mientras toda clase de entuertos y desafueros se producen, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) se debate en una lucha intestina y estéril por pretensiones individualistas. Nada se aprendió de la lección recibida en mayo 2009; el egoísmo, deslealtad y la insubordinación son los jinetes que cabalgan de forma campante. Parece no importar nada de lo que ocurre y, contrario a unificar fuerzas y criterio para combatir ya no al adversario político sino al enemigo de la institucionalidad democrática, la estabilidad política y la paz social, continúa el protagonismo, discutiendo a través de los medios los asuntos internos, lo que más que resolver diferencias nos autodestruye, cual harakiri. Ante tal disyuntiva, sencillamente, el pueblo se encuentra “atrapado sin salida”.