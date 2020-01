Mons. Rómulo Emiliani Hace ya unos años un día apareció por mi oficina Bobby Eisenmann con su hija Denisse para exponerme un sueño, una idea que parecía temeraria y daba “vértigo”, señal de que podía causar diferencias positivas en la historia de Panamá. El asunto era fundar un banco, el de los pobres, prestando a personas que no tienen fiador 100 balboas, si se reúne cada uno con otros nueve y aceptan un entrenamiento adecuado y así fomentar la microempresa y luchar contra el desempleo. Decía él que ya había experiencia en otros lugares y que era posible hacerlo en Panamá. Yo dije de una vez que sí, porque coincidía con mi visión: confiar en los pobres y evitar los prejuicios de que “ellos no pueden”. Bobby fue juntando a personas capaces y preparadas, la mayoría con experiencia en administración económica y del más importante capital que es el humano. Empezó la proeza y se rompieron esquemas viejos de pensamiento como el de que “no puedes confiar en gente sin instrucción para montar empresas, y menos si vienen de barrios pobres, porque te van a hacer quedar mal y nunca te pagarán”. Acabar con esta idea ha sido clave en la organización.

Pero si era un banco también había que juntar dinero. Como director del banco yo tenía que abonar 5 mil balboas y como no tengo esa plata llamé a mi tío Moisés Emiliani y, por primera vez, desde que soy sacerdote, pedí dinero para mí, bueno, realmente para “invertir” en el Banco de los Pobres. Mi tío, que “cree demasiado en mí”, dijo que sí –sin entender mucho del asunto– al verme tan convencido. Desde entonces soy miembro de esa directiva y he sido testigo de cómo se levanta un banco y sobre todo de cómo funciona la esperanza, el coraje y el amor por Panamá. No ha sido fácil, pero sí muy emocionante. Actualmente somos nueve directivos, sumándose ahora un representante de los prestatarios y otro de los asociados. Hay 8 mil 304 accionistas y cada acción vale un balboa con 20 centavos (B/.1.20) y el máximo de acciones por persona que se permite es de 25 mil.

En ese banco se han generado 8 mil empleos en el marco de la microempresa y se ha prestado ya 5 millones de balboas y el repago es de 98.5%. Los pobres responden, son responsables, y aquí ha sucedido un gran milagro: se ha probado que la gran fuerza de Panamá son esas personas marginadas, sin oportunidades, que sin demasiada preparación tienen un corazón grande, un deseo de luchar, ganas de ganarse la vida honradamente, y que en el campo de batalla de la vida han demostrado que Panamá puede convertirse en un país progresista si integramos a los “excluidos”. Nuestra gente tiene “fibra”, ese elemento vital humano que es mezcla de coraje, audacia, sencillez, creatividad, ilusión, trabajo en equipo, y que activado produce grandes resultados. ¡Los pobres tienen fuerza!

No me gusta que me adulen y tampoco lo hago, y si digo que Bobby Eisenmann con esto ha dado su gran contribución a Panamá, así lo creo y lo siento. Ya algunos decían: “¿y usted cree que un rico va estar en eso por puro amor?”. “Que lo están utilizando monseñor; no sea ingenuo”. “Eso es un engaño más para los pobres, ya verá”. Yo conozco a la gente por sus obras y eso es al final lo que cuenta. Y creo que tengo olfato para distinguir a las personas. Me podrán venir con muchos rezos y hasta citas bíblicas, con libros hechos estudiando la pobreza, con mil discursos de barricada a favor de los pobres, y todo esto está bien, pero si no hay obras concretas, sinceramente no creo. Si no se ve en las personas sacrificios reales, desvelo, acciones claras, dejar horas de sueño y sacrificar diversiones, si no se arriesga el bolsillo, la fama y hasta la vida, no creo en esos “fuegos artificiales” que adornan el firmamento un rato y que no dan luz permanente. Aquí en esta hora histórica de Panamá lo que cuenta son los hechos. En Mi Banco es tan valiosa la persona que con sus 100 balboas puso su negocio de venta de chicheme y ahora hace patria, como el directivo que tiene su empresa propia. Todos somos importantes, incluso este obispo que no entiende mucho de números y está lejos, pero que cree de corazón que los pobres pueden ganar la batalla y que la culpa de su desgracia la han tenido aquellos que teniendo demasiado los han marginado por mucho tiempo. Mi Banco es una empresa audaz, solidaria y eficaz. Es el Banco de los Pobres, de los que pueden hacer el cambio en Panamá. Porque si no incluimos a los pobres en esta lucha por el progreso, seguiremos siendo un país de tercer mundo por muchos siglos más. ¿No les parece?