Brunch dominical

Mónica Palmmpalm@prensa.com

Comenzó el 2003 y, con él, el año pre-electoral. La presidenta, antes que nadie, fue y sacó su cédula nueva, porque si después del escándalo de Unisys la mitad del país no puede votar, ese no es su problema. Ella sí puede. Ha comenzado también el culebrón de intrigas palaciegas que seguramente tendrá su pináculo cuando la presidenta revele los nombres de los nuevos integrantes del gabinete. Ahora, pregúntense ustedes, ¿tendrán esos cambios un legítimo propósito, como el de dinamizar la gestión pública o el de mejorar la condición de vida de cientos de miles de panameños que ahora sufren las consecuencias de los desaciertos de esta administración? ¿Hará entonces esos cambios para disipar el halo de corrupción que ha distinguido de manera tan notoria a este gobierno? Pues no. Lo más probable es que sean tan solo cambios electoreros con propósitos más afines a la politiquería que a la correcta administración de la cosa pública. Tenemos que estar bien atentos porque en el año y medio que resta a esta presidencia, tratará de vendernos como fruto de un arduo trabajo y de una honda preocupación por los más necesitados –que a la vez son la mayoría de los votantes– la solución de algunos de los mismos problemas en los que nos han metido en los primeros tres años de desgobierno.

No nos extraña que Víctor Juliao, que dicen que será reemplazado mañana mismo, haya dedicado sus últimas horas como ministro de Estado a inaugurar puentes peatonales y colocar primeras piedras. De paso, anunció que una de las autopistas de acceso al segundo puente sobre el Canal estará lista en agosto del 2004, un mes antes de que termine el periodo presidencial de Moscoso. Ya deben estarle sacando filo a la tijera para los próximos cortes de cinta.