Brunch dominical

Mónica Palmmpalm@prensa.com

*Algunos "morbosos" llegamos a pensar que mucho de lo que nos sucede con la administración de justicia es producto de actos de tráfico de influencias, irresistibles ofertas dadivosas y otras suertes de la corrupción. ¡Qué injustos y mal pensados somos! Parece que todo podría ser un inocente acto de reivindicaciones familiares. Ahora resulta que el abuelo de ya sabes quien era el dueño de Punta Peor. Pero, al mejor estilo contemporáneo, por allá por los años 30, se la expropiaron. Tal vez de ahí viene el nombre de Punta Mala. La cosa es que el ahora difunto primer abuelo, según la propia nieta, interpuso en su momento una demanda, que nunca prosperó. No obstante, agrega ella, "él siempre consideró que esa parte le pertenecería a él". Por lo visto, ella también consideró lo mismo. Eso explica por qué esta funcionaria, después de varios años, todavía no ha despejado las dudas que tiene la ciudadanía acerca de la legitimidad de sus planes y de su derecho a ocupar y remodelar la infausta casa.

Después de estas declaraciones, nos ha asaltado una pregunta más difícil que la aplicación de las reformas. Si el terreno lo expropiaron en los años 30, ¿cómo fue que, según ella, vino al mundo y creció allí, si nació en los 40? Como dijo Heydi: "abuelito, dime tú".

* A propósito de la residencia de descanso, hay que ver que para recibir los puntapiés presidenciales no hay que tener una cámara o un bolígrafo, ni encontrarse en el "perímetro de seguridad" del Camp David santeño. A 'Chito' Montenegro le ha valido que ya sabes quien lo haya calificado de "payaso", tras la denuncia de éste en cuanto a una posible operación de tráfico de influencias en la compra de propiedades adyacentes al lugar playero y que serían predios del estatal Banco de Desarrollo Agropecuario. Todavía no estamos seguros si el calificativo fue un insulto o el anuncio de un posible nombramiento en el Gabinete.

* El MEF ha decidido hacerle una campaña de imagen a la deforma tributaria, en la que aparece una serie de supuestos extranjeros hablando de cómo en sus países los contribuyentes pagan en mayor cuantía impuestos similares. Lo cómico es que el primero en hablar de su tributo es nada menos que un pretendido argentino. ¡Y nosotros que pensábamos que sólo en ese país sudamericano un "cavallo" manejaba este tipo de asuntos!

* Contrario a lo que indican las reglas generales de la lengua española, ni "educación" es un aumentativo ni "Manolín" es un diminutivo. Muestra de ello han sido los penosos incidentes que se registraron esta semana en los que estudiantes de una comunidad, en la que muchos de sus habitantes lo son de hecho, se tomaron -también de hecho- la vía Interamericana. Los policías arremetieron contra los chiquillos, con el saldo de lesiones que ya conocemos. Pero nada de esto hubiera sucedido si el Ministerio de Educación no hubiera llenado de hecho la vacante en la dirección del Colegio Stella Sierra, con un maestro de escuela, en lugar de proceder -conforme a derecho- a llenar esa posición con una persona idónea. Ahora, Manolín Samaniego cree de hecho que no existe razón para abandonar esa posición. Y de alguna forma, los estudiantes, en un hecho sin precedentes, han salido a manifestarse para defender a su director. Esto es lo que sucede en un país como este, en donde el Estado de derecho todavía no es un hecho.

* La crisis de identidad que aqueja a los poderes del Estado parece estar afectando otros tronos. Calle Arriba de Las Tablas tiene ahora dos reinas proclamadas para los próximos carnavales. Señores, por favor, no le den ideas a ya saben quien, porque es capaz hasta de clonarse para tratar de clavarnos su tuna pedasieña cinco años más.