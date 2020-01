CIA esconde lo que sabe de Remón

MISTERIO.

PANAMÁ, R.P. - Mañana, 2 de enero, se cumplen 51 años del asesinato misterioso del presidente José Antonio Remón Cantera. Para esta época de 2005 (al cumplirse los 50 años del suceso) yo publiqué un extenso reportaje sobre lo que los documentos estadounidenses revelan del crimen pero escribí en este espacio que mi investigación estaba incompleta porque muchos documentos estaban todavía clasificados de "secreto". Expliqué que yo había hecho solicitud formal bajo el Freedom of Information Act para tener acceso a esos documentos y prometí que si lo lograba, "2005 será para mí el año de Remón".

Sin embargo, la CIA (Agencia Central de Inteligencia) me ha negado acceso a los documentos, alegando que es necesario que estos se mantengan "clasificados" por razones de "defensa nacional o política exterior" y para "proteger los métodos y las fuentes de la CIA". Es más, la CIA dice que ni siquiera puede "confirmar o negar la existencia o no existencia de documentos que respondan a su solicitud" sobre las actividades de la CIA en Panamá durante 1954 y 1955.

He presentado una apelación administrativa, solicitando que la CIA reconsidere la "desclasificación" de estos documentos por tratarse de un evento de gran interés histórico para los panameños y que ocurrió hace más de 50 años, lo que hace difícil comprender como el "interés nacional" estadounidense pueda requerir que el asunto se siga manejando en secreto. Si la CIA niega mi apelación administrativa, el próximo paso -si La Prensa lo juzga prudente-- sería recurrir a los tribunales estadounidenses por medio de una apelación judicial.

Pero la postura de la CIA solo aumenta el gran misterio en torno a este asunto. ¿Qué es lo que la CIA está escondiendo? Lo más fácil sería suponer que la CIA tuvo alguna complicidad en el asesinato y hay acusaciones al respecto que circulan por internet. Pero yo, quizás ingenuamente, me resisto a "brincar" con ligereza a esa conclusión porque mi investigación hasta el momento no revela que los norteamericanos tenían un motivo para asesinar a Remón. Por el contrario, lo que he visto hasta ahora indica que Washington estaba contento con el tratado que Remón acababa de negociar y le gustaba que Remón era "implacablemente anti-comunista"; en las elecciones de 1952, Remón fue visto como el candidato más "pro-americano". Un informe especial de inteligencia, fechado 11 de enero de 1955, estimó que "la muerte de Remón no afectará de manera significativa la relación fundamental entre Estados Unidos y Panamá".

Pero aun si la CIA no tuvo complicidad directa en el asesinato de Remón, hay dos cosas muy sospechosas que sus archivos seguramente podrán esclarecer. Uno tiene que ver con las actividades en Panamá del agente Marion Cooper, arrestado en 1953 por la policía panameña por estar "haciendo vuelos de armas y municiones" en Centroamérica. Documentos de la CIA vinculan a Cooper con un diplomático panameño de nombre Jorge Delgado, descrito como íntimo de Remón y Anastasio Somoza (de Nicaragua), e implican a Delgado en una operación de la CIA para derrocar al presidente Jacobo Arbenz de Guatemala. Las acusaciones que circulan por internet vinculan a Cooper con el asesinato de Remón.

Lo otro que hay que esclarecer es un documento que para mí es bomba. Tengo una carta del Departamento de Estado, con fecha de 26 de enero de 1956, que indica que Somoza tenía preso a un hombre llamado Jiménez Ballar, quien había confesado ser el asesino de Remón. Esto no necesariamente comprueba complicidad estadounidense en el asesinato, pero si parece indicar que había un complot con Somoza para encubrir a los verdaderos responsables. Hay que subrayar que mientras Ballar estaba secretamente detenido en Nicaragua, José Ramón Guizado (primer vicepresidente bajo Remón) fue condenado en Panamá del crimen, removido de la presidencia, y encarcelado por tres años. Cables diplomáticos señalan que el embajador estadounidense, Selden Chapin, consideró que el juicio a Guizado fue "un proceso manipulado políticamente para removerlo de la presidencia", sin que hubiera pruebas de su culpabilidad.

Por todo lo anterior, yo insisto en que el asesinato de Remón es un misterio que por imperativo histórico debe resolverse, porque tanto la víctima como los acusados -sin hablar de la Nación misma- merecen que se haga justicia y que se construya un archivo fiel de los hechos. Ojalá que hacia ese fin, la CIA y el gobierno estadounidense acepten que su deber es divulgar todo el material en su posesión.

La autora es corresponsal de La Prensa