Caja Nacional de Beneficencia: estafa llamada seguridad social

¿Cómo funciona una de estas estafas? Hay muchas variantes del esquema, según la inventiva de los estafadores, pero la más directa trabaja así: un vivo le pide a otros 10 bellacos que le den una cantidad de dinero con la promesa de una ganancia extraordinaria y rápida; digamos 100 dólares, y le dice a esos 10 bellacos que busquen a otros 10 listos que den 100 dólares cada uno. El vivo se queda con los mil de los 10 bellacos, y estos, a su vez, con los 900 dólares de sus nuevos reclutas, considerando que 100 dólares le dieron al vivo que los reclutó a ellos y así sucesivamente.

El problema es que siendo esta una progresión geométrica, muy pronto no habrá más vivos en todo el país para mantener funcionando el esquema y ello produce el desenlace típico; es decir, los primeros se quedan con el dinero de los últimos. La belleza del sistema es que se alimenta de esa tendencia natural en el ser humano de lograr una ganancia rápida y fácil, tal como la lotería o juegos de azar.

¿Y qué tiene todo esto que ver con la CSS? Sencillo, la Caja es una estafa de tipo piramidal o "esquema Ponzi" (por el nombre de su inventor). Es una estafa en la cual los viejos se quedan con el dinero de los jóvenes, o peor, de su descendencia que todavía no está presente para pedirles rendición de cuentas. Cuando lo hagan, será a través de sesiones de espiritismo. De hecho, los que hoy trabajan están pagando solamente una parte de la jubilación adeudada a los ya jubilados, y ciertamente no habrá quien les pague la suya.

Mientras tanto, los incautos del momento intentamos en vano mantener la edificación fraudulenta en pie, apuntalándola con nuevos "impuestos" de seguridad social. Impuesto es lo que se paga de manera obligada.

Una cosa es invertir libremente en una cuenta de reserva para la jubilación y en donde a uno le parezca mejor, y otra es que te impongan colocarla en una empresa gubernamental regentada por politiqueros que hasta el día de hoy no han podido evitar el mal uso de esos fondos, como tampoco desviar el rumbo al despeñadero de esta institución. ¿Por qué habrían de cometer suicidio político?

Lo triste es que todos estos puntales: sea aumentos del robo (léase cuotas), aumento de edades, años, disminución de beneficios, etc. dejan intacta la estafa. No tiene sentido seguir aumentando las cotizaciones sin resolver los problemas de fondo, máxime que cada vez que lo hacemos le encarecemos la vida a todos los panameños, incluyendo a los más perjudicados, los que no cotizan. Y ojo, que la jubilación no es un "derecho", sino una mala inversión que ya colapsa.

La desesperación de los amanuenses del atraco es tal, que inclusive irrespetan la Constitución con resoluciones que la contradicen. Esto ya lo ha revocado la Corte Suprema. Y a todo esto, los administradores de la CSS recurren a la quiromancia para presentar los numeritos financieros, que no resisten una auditoría seria. Nos dicen que el sistema médico tiene superávit en el primer trimestre del 04, pero conozco a una persona humilde que ya lleva medio año buscando que le hagan una mamografía, aparte de que no tienen las medicinas más comunes y mucho menos las que solo necesitan unas cuantas personas. ¿Cómo puede haber superávit si no dan el servicio? Un médico me dijo que la Caja tenía todo lo necesario para cumplir con los asegurados y lo que faltaba era organización. ¡A seguir comprando lotería!