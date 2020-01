Caja de letras

Te busco y no te encuentro sé que estás conmigo pero no te veo te siento pero, ¿dónde estás? amor, te necesito me falta tu mirada tus caricias, tus besos tu voz, todo... eres tú estás aquí conmigo pero, ¿dónde estás? te siento palpitar siento tu calor amor, te necesito dentro de mí ¿dónde estás? si te siento dentro de mí por favor déjame sentir tu piel, tu cabello deja que mis ojos se deleiten acariciando tu piel, tu cabello, tus manos, tu cuerpo, hasta tus pies te siento dentro de mí pero no te puedo sacar para verte, para abrazarte sé que estás en mi corazón pero también sé que estás lejos de mí regresa pronto te quiero