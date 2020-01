El Canal al margen de los maquillajes contables

Eduardo A. Esquivel Ríos A estas alturas, después de que eminentes economistas, políticos, ex ministros y ex contralores denunciaran como anomalía la inclusión de las cuentas del Canal para “balancear” el déficit nacional, y que después de mucha negación y confusión finalmente se aceptara el hecho oficialmente, las explicaciones de Contraloría-Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ni las de otros “colaboradores espontáneos”, parecen haber sido muy convincentes para muchos, como se puede ver en las opiniones contrarias que siguen surgiendo. Después de analizar datos y opiniones expertas, tengo claro tres cosas al respecto: 1) Que el déficit nacional es, sin el “maquillaje” del Canal, cercano al 4%. 2) Que este “maquillaje” no va a disimular nada ni va engañar a nadie, y mucho menos a la comunidad internacional. 3) Que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no tiene nada que ver en este manejo contable, pero no debería ser un convidado de piedra porque las consecuencias de esta “maroma contable” sí podrían afectarlo en su calificación de riesgo.