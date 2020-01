Carta a Juan Carlos Varela

OPORTUNIDAD.

Como era predecible, ganaste –estimado Juan Carlos– la elección presidencial interna del Partido Panameñista. Más que felicitarte por el triunfo (ya lo hice, privadamente, el lunes en la mañana), lo que quisiera en esta ocasión es exhortarte a enarbolar con humildad, desprendimiento, civismo y honradez la bandera que –con propósitos muy definidos– te entregó el partido el domingo 6 de julio.

No pierdas de vista la naturaleza del mandato que recibiste y la identidad de quienes te lo concedieron. En esta ocasión, tus mandantes son quienes votaron por ti en las internas panameñistas: dentro del partido, una mayoría; fuera de él, una minoría de los ciudadanos del país. (Quisiera ilustrarlo con cifras, pero en los momentos en que escribo aún no concluyen los escrutinios).

Lo que has recibido no es un barranco de votos que te pondrá –automáticamente– en la Presidencia de la República. Se trata de una considerable manifestación de respaldo partidario para: 1) hacerle contrapeso efectivo al oficialismo en el año que le queda en el gobierno; 2) lograr la unidad de la oposición en una alianza coherente y programática; 3) ganar las elecciones generales de mayo de 2009; y 4) gobernar el país, durante el próximo quinquenio, a través de medidas democráticas que procuren el bienestar general (y no el interés particular).

La ejecución de ese mandato requerirá el concurso de los mejores elementos a los que puedas recurrir y su reclutamiento dependerá, principalmente, de tu capacidad para incluir a individuos talentosos y acreditados, lo mismo que para sortear a los elementos nefastos que penetran –como la polilla– el entorno íntimo de los candidatos presidenciales. En ese esfuerzo, convendría que tuvieses siempre muy presente que no hay talento insignificante, como tampoco hay enemigo pequeño.

La magnanimidad es el mejor atributo del triunfador. Por eso, extiéndeles la mano a los copartidarios que te adversaron, lo mismo que a los dirigentes de los demás grupos de la oposición. El Partido Panameñista es la más grande de las agrupaciones opositoras, pero sin el apoyo de los demás partidos –y de los sectores independientes, no lo olvides– no ha ganado ni ganará las elecciones generales en este país.

Los próximos siete meses deberás dedicarlos a la configuración de una alianza electoral coherente y programática, que en mayo de 2009 logre sepultar, para siempre, al PRD y sus satélites. A fin de obtener con éxito ese cometido hay varias fuentes que pueden servirte de inspiración.

La doctrina panameñista posee muchos elementos orientadores cuyo examen concienzudo te será de gran utilidad. Esa doctrina busca la redención de la masa empobrecida y adocenada –privada de capital humano por las injusticias sociales– a través del sistema democrático de gobierno y el desarrollo integral del individuo. Constituye, por tanto, un programa político eminentemente popular, que debe ser rescatado, actualizado y puesto en práctica con urgencia.

Inspírate también en los principios de la lucha civilista, en la que participamos tantos miles de panameños, con bríos ejemplares, esperanzados de que a través de la resistencia civil lograríamos transformaciones políticas fundamentales para beneficio de la población panameña. En la actual coyuntura, en que un Ejecutivo depredador acapara los poderes públicos para dictar leyes antidemocráticas, creadoras de entidades represivas de las libertades ciudadanas, esos principios tienen hoy tanta vigencia como hace 20 años.

Desgraciadamente, la dirigencia de los partidos de la oposición no ha tenido –hasta ahora– el discernimiento ni la voluntad para oponerse con verticalidad y energía a los desmanes del partido de los cuarteles. Cambiar el colaboracionismo mediocre y la ineptitud frustrante por una beligerancia panameñista y civilista, defensora de los derechos humanos, las libertades ciudadanas y los intereses nacionales, está enteramente a tu alcance. No desalientes a los miles de copartidarios que han puesto en ti su anhelo de un Panamá mejor.

Mañana –10 de julio– se conmemora un aniversario más del infame “Viernes Negro”, ese aquelarre de represión, torturas y violaciones orquestado por la dictadura militar del PRD contra miles de manifestantes civilistas. No me cabe la menor duda de que el recuerdo de esa jornada permanece muy vivo en tu memoria. Un pueblo indefenso, sin más armas que sus banderas blancas y sus reclamos de “justicia, democracia y libertad” se enfrentó a hordas de jenízaros a órdenes de un degenerado. En sus atropellos y vejaciones, esas hordas eran secundadas por grupos de paramilitares al mando de una que quiere ser presidenta, mientras que otro de sus copartidarios –que también codicia la banda– aplaudía con entusiasmo los desmanes de la tropa comandada por un militar que solía enviarle arreglos florales.

La voracidad del PRD y la incompetencia de la oposición han llevado a la posibilidad de que ese pasado sanguinario se repita más temprano que tarde. El mandato que recibiste el domingo te da, Juan Carlos, la oportunidad de contribuir a desactivar esa posibilidad. Son muchos los panameños que están deseosos de colaborar contigo en ese esfuerzo patriótico. No los vayas a defraudar.