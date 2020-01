Carta inútil a los candidatos

EL MALCONTENTO.

Cómo comenzar una carta que sé que no será leída, pero en la que estoy dispuesto a poner tanto empeño. Será con decisión, sin titubear. Vamos allá.

Estimados candidatos y candidata a la Presidencia de la República, ¿He dicho estimados? Miento, aún no son estimados. En realidad, hasta el momento, solo tengo malos sentimientos. De hecho, cuando pienso en ustedes o alguien los nombra hay una especie de supuración en mi cerebro que genera un cortocircuito emocional. Esta carta pretende pedirles una serie de favores a ver si logro eliminar este sentimiento de resentimiento previo con ustedes que me hace sentir un ser humano rencoroso e insano. Ahora ya les tenemos rostro y nombre a todos los artilleros principales de cada partido y, aunque en la batalla final, solo quedarán un par y previsiblemente veamos a Balbina en Las Garzas, quiero dirigirme a todos, ya que falta un tiempito de tortura electoral para nosotros, ciudadanas y ciudadanos indefensos.

La primera razón de mi animadversión es que sospecho siempre de que en sus intenciones siempre ganan los intereses particulares ante los intereses públicos. Hechos como que no quieran revelar la fuente de sus millonarias donaciones, como el tremendo personalismo de sus campañas o como lo insustancial de sus discursos políticos avalan mi ponzoña. Esto es fácil de contrarrestar por ustedes. Solo tienen que dedicarle un tiempo a reunir a la gente pensante que conozcan (seguro que conocen a alguna, hagan un esfuerzo) a diseñar un plan no de gobierno, sino un plan de país. Es decir, menos asesores de imagen (aunque entiendo que son necesarios) y más asesores de ideas. Para diseñarlo no tienen que hacer muchos esfuerzos. Panamá ha hecho ejercicios más que interesantes de imaginarse y ponerlo en papel. El último fue la Concertación Nacional para el Desarrollo que ya es un compendio de gobierno para cualquier político inteligente. Les recuerdo que para elaborar esas propuestas concretas trabajaron arduamente durante muchos meses 16 colectivos o grupos y cientos de líderes sociales del interior y de las comarcas indígenas.

Antes de la Concertación ya se dieron múltiples diálogos parciales para proponer soluciones a nuestros temas críticos, tanto en educación, como en integración territorial, como en descentralización política, hay documentos de referencia que duermen el sueño de los estúpidos por la ignorancia de diputados y gobiernos que creen tener siempre la razón y para los que aceptar que otros puedan hacer propuestas es casi blasfemo.

Mi sentimiento de sospecha sobre todos ustedes mudaría de la noche a la mañana si solo uno dijera honestamente: “Mi plan de gobierno es el que han diseñado las panameñas y los panameños, me voy a sentar a poner en marcha las propuestas de la Concertación”. Creo que estoy delirando. Seguiré mi carta.

El segundo favor que les pido es mucho más difícil. Se trata de que ustedes sean los que se limpien de prejuicios. A saber: no toda la inversión extranjera es buena; los ladrillos no son la panacea de un pueblo; las minas no nos convierten en rey Midas; no todo sindicalista es un pirata potencial; no toda cooperación internacional es beneficiosa; no todo habitante de frontera es sospechoso de guerrillero; la inseguridad no es culpa de los pobres; los indígenas no son un obstáculo al desarrollo sino que tienen su propia visión de éste; no hay que pasarse el día haciendo genuflexiones ante los hoteleros; la oposición no es una banda musical que debe tocar nuestra sinfonía; Miami no es la Meca ni el TLC su profeta; más vale crecimiento económico moderado con mejores condiciones sociales para los ciudadanos que crecimiento alocado con especuladores nutriéndose; no olviden aquello de que el Canal es de todas y todos…

Podría seguir con la lista pero tampoco les quiero pedir tanto. Con que se crean un par de estas aseveraciones o negaciones yo sería un hombre feliz (¡oh cielos!, con qué poco me conformo).

El último favorcillo en esta carta de imposibles que pasarán de largo en este martes venturoso es estético. Nos quedan ocho meses de feroz campaña. No nos torturen con tanta contaminación visual de ustedes posando con sonrisa falsa dando de beber al sediento o de comer al hambriento. A cambio, les propongo que inviertan algo de ese dinero que tan generosamente les donan (seguro que si ganan no les piden nada a cambio, todo es por la patria) en imprimir sus programas de gobierno, bien especificados, con metas a cumplir (eso que en toda empresa, ONG o institución se exige) y plazos. Serían creíbles, podríamos fiscalizarlos después, reconocerles las promesas o planes cumplidos y también criticar las falacias anunciadas.

Sin más, me despido atentamente, alimentando cada día este rencor a su clase (la política) a pesar de creer que las únicas soluciones pasan por la política y dispuesto a mudar de sentimientos y abrazar su causa con fervor y entusiasmo.

[Una Librera le avisa a C. de una joya publicada por Héctor Subirats en defensa del odio. Aunque El Malcontento no utilizó el verbo, C. se siente en la libertad de reproducir esta frase: “El odio es individual, tiene rostro sobre todo porque el odiado tiene mucha cara. Además, nos hemos encontrado con la colaboración inapreciable y al parecer indiscutible de la Ciencia que ha demostrado que el supuesto enemigo del odio, a saber, el amor, es ciego, en cambio el odio lo ve todo”.]