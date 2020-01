Cartas a Carmen

P.Estimada Carmen: Acabo de tener mi primer niño. Mi embarazo fue bueno y tenía yo mucha ilusión con esta nueva etapa de mi vida. El bebé tiene dos semanas y tengo que confesarle que nada es como yo me lo había imaginado. Mi esposo está como gruñón y de mal humor todo el tiempo y eso que yo trato de que no sea él quien se levante de noche a ver los asuntos del niño. Sin embargo, me dice que de todas formas se despierta y que después ya no puede dormir bien. Siento también que está como bravo conmigo. Cuando le pido ayuda me contesta golpeado y me dice que yo soy la que estoy todo el día en la casa sin hacer nada y que a él le toca desvelarse y luego irse a trabajar. El bebé, por su parte, tiene el horario medio invertido pues de día se porta muy bien, pero de noche es un demonio. Es poco lo que duerme y se podrá imaginar que eso nos afecta a todos. Durante el día mi mamá viene a la casa a ayudarme, pero en la noche me toca todo a mí sola. Le digo que me siento como abrumada. Quisiera pensar que esto es solo una etapa y que pronto las cosas volverán a la normalidad pero mis amigas me dicen que no, que de ahora en adelante toda mi vida será un solo desvelo. Por favor dígame usted qué opina. Estela.

R.Mi querida Estela: Mire, las cosas no son tan malas como las pintan sus amigas; pero es conveniente que se vaya haciendo la idea de que su vida va a sufrir cambios profundos de ahora en adelante. Con respecto a su esposo, le ruego que le preste atención y lo consienta un poquito; aunque parezca mentira, muchas veces ocurre que los hombres se ponen un poquito celosos cuando nace su primer hijo. De alguna forma se sienten desplazados y nos toca a las mujeres cambiar esa apreciación. Por otro lado, yo le diría que para las noches haga un horario y asigne turnos (sobre todo si el bebé no duerme bien). Digamos que a su esposo le toquen los turnos del fin de semana para que no interfiera con su trabajo. Bueno, cuando le toque turno, váyase al cuarto del bebé de forma tal que no despierte a su cónyuge al levantarse. Pídale que él haga lo mismo, de esa forma al que le toca dormir, duerme. Usted me dice que su hijo se porta bien de día (cuando su mamá la ayuda) lo que me hace pensar que es muy posible que usted esté muy tensa y esté de alguna manera transmitiendo ese estado de nerviosismo al niño por las noches. Fíjese bien en todo lo que hace su mamá y aprenda de ella. Seguramente sus noches serán más plácidas. Un último consejo, disfrute a su bebé, con todo y las noches en vela, es lo más hermoso que le ha podido pasar. Un abrazo, Carmen