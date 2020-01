Cartas a Carmen

Estimada Carmen: Soy madre de cuatro niños, bueno en realidad de cuatro jóvenes, pues sus edades oscilan entre 14 y 20 años. En mi casa nunca habíamos tenido que presenciar disputas entre nuestros hijos, pues hasta la fecha siempre se habían llevado bien. Todo eso acabó hace tres meses, cuando mi hijo de 18 años se involucró con una muchacha de 27 que ha sido la desgracia de mi hogar. Mi hijo mayor dice que esta novia es un desastre, que es una mala influencia para mi hijo y que nosotros no debemos permitir que esa relación continúe. Por otro lado, mi hijo (el de la novia) se siente ofendido y acosado por su hermano, así es que en casa todo el día tenemos una pelea de perros y gatos. Mis dos niñas menores la de 14 y la de 16 como que no saben qué bando tomar y a veces noto que incluso se ven como asustadas cuando alguno de sus hermanos mayores trata de que ellas apoyen su posición. En realidad a mi esposo y a mí no nos gusta la muchacha con quien anda mi hijo. Es divorciada, tiene un hijo, no trabaja, no sabemos de qué vive, pues vive sola en un apartamento (el hijo vive con la mamá de ella) y sí hemos notado que nuestro hijo se ha puesto rebelde, respondón y sobre todo está incontrolable. Llega a casa en la madrugada, falta a la universidad constantemente y en resumidas cuentas la casa es un infierno. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Confundida

R. Mi estimada confundida: Un método que siempre resulta muy eficaz es hacer un examen detallado de la situación con papel y lápiz en mano. Un poco como lo que usted tuvo que hacer para escribir la presente nota. Digo que es eficaz, pues generalmente uno deja a un lado los sentimientos y logra razonar un poquito mejor. Definitivamente la situación no es fácil, y no creo que pueda darle una receta específica para resolverla. Puedo decirle que sería conveniente que la familia se juntara en una especie de asamblea para discutir el caso, y a que cada uno ofrezca su opinión al respecto. A veces, aunque usted no lo crea, dejar a la persona actuar es la mejor solución. Un joven de 18 años aún no ha dejado atrás del todo la rebeldía y entre más le lleven la contra, más se apegará a esta novia. Hable con su hijo mayor y dígale que deje a su hermano tranquilo por un tiempo. El ya ofreció sus consejos y ahora lo que le queda es esperar a ver si su hermano los toma en cuenta. No le digo que con esto va a resolver el problema de la novia, pero al menos volverá cierto grado de paz a su hogar. Recuerde que entre más acosado se sienta su hijo en casa, más deseos tendrá de salir de ella, y el destino más lógico es la casa de su novia. Trate de evitar eso promoviendo un estado de armonía en el hogar. No es tan fácil como suena, pero por una familia vale la pena cualquier esfuerzo. Saludos, Carmen.