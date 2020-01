Casablanca la mejor película

LOS ANGELES, EU. (DPA). –Casablanca (1942), con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, fue elegida mejor película de amor estadounidense por parte de los miembros del Instituto Americano de Cine (AFI).

Lo que el viento se llevó (1939), con Vivien Leigh y Clark Gable, quedó en segundo lugar, seguida de la versión cinematográfica del musical de Leonard Bernstein West Side Story (1961). La lista de las 100 mejores películas de amor fue dada a conocer la noche del martes en un programa de la cadena televisiva estadounidense CBS.

Los cinco primeros puestos de la lista fueron para películas producidas hace 40 años o más. Incluso entre las 10 primeras solo dos son relativamente nuevas, de los años setenta: The Way We Were (6) y Love Story (9).

Junto a los muchos clásicos como Roman Holiday (4) de 1953, Doctor Zhivago (7) de 1965 y It's a Wonderful Life (8), de hace 56 años, sólo pocas películas nuevas aparecen en los primeros puestos de la lista.

Out of Africa (1985) quedó en el décimo tercer puesto, Pretty Woman (1990), en el vigésimo primero, y Cuando Harry conoció a Sally (1989), en el vigésimo quinto.

El éxito de taquilla Titanic de 1997 se ubicó en el trigésimo séptimo lugar y Shakespeare in Love de 1998, en el quincuagésimo.

Cary Grant actúa en seis películas como seductor, mientras que Katharine Hepburn encabeza la lista de estrellas femeninas, también con seis películas.

En total había 400 películas nominadas, de las cuales unos mil 800 directores, actores, críticos y empleados de estudios eligieron a sus preferidas.