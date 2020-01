Causa Justa II

RAZONES.

Colón y sus hermanos Diego y Bartolomé fueron esposados; acusados de corrupción y actos desleales ante la corona imperial. Para hacer cumplir la orden de apresamiento fue encargado, por sus majestades los reyes Fernando e Isabel, Francisco de Bobadilla, a quien nombraron juez inquisidor de las Indias. En agosto de 1500 llegó a La Española a imponer orden. Bobadilla, después de un mes de tratar de convencer a Colón y a sus hermanos, decidió aprehenderlos y regresarlos a España. Colón se había resistido a aceptar dicha orden, pese a que la corona había postergado su cumplimiento por casi un año.

El imperio español como cualquier otro, toda vez que considerase que, por alguna razón, sus intereses entran en juego o peligro, no vacila en tomar medidas. Las razones pueden ser puramente políticas o una mezcla especial. Pero no dudan ni vacilan en tomar acciones firmes para hacer valer su prepotencia o barbarismos.

Así como el imperio español lo hizo, el imperio de Estados Unidos lo ha evidenciado muchas veces, y en nuestros días tenemos claras y cínicas realidades. Cuando en la Guerra de los mil días se urdió el asesinato de Victoriano; cuando en la guerra de Coto sus acorazados nos obligaron a firmar funesto fallo Loubet que nos mordió las ricas tierras de el Valle de Salamanca; cuando los colombianos quisieron detener la separación de Panamá de Colombia, sus barcos disuadieron el intento; cuando en 1912 y 1925 se produjeron hechos que consideraron lesivos o potencialmente lesivos a sus intereses no dudaron en invadir la ciudad de Panamá y cuando Noriega, ya no les fue más útil y no quisieron seguir tolerando sus negocios ilícitos, no parpadearon en invadirnos.

Hoy cuando brilla y refulge la estrella de la democracia en nuestro país, el imperio norteamericano nos restriega en nuestra faz, la dulce fantasía de su cínica justicia. España, en los hechos a los que me referí arriba, tenía sus soldados en las tierras de América y no se podía permitir desórdenes, en estos lares, que prometían ríos de oro. Pero estos hechos están tan lejanos en la historia, que retrotraerlos, me parece sirven para develar la cortina de ilusión en la que nos hemos acostumbrado a vivir.

Muchas y muchos panameños advertimos, en su momento, que el nombramiento del magistrado Spadafora nacía como producto de un acuerdo entre algunos legisladores de oposición y el gobierno de Moscoso. A ese acuerdo signado con deslealtad, no recuerdo que la embajada imperial le endilgase alguna crítica o se opusiese. Lo que en ese entonces, el magistrado Spadafora habría tenido como handicap, les era irrelevante e indiferente.

Hoy cuando ya Moscoso no pone boleta, la avanzada del gobierno imperial juzga y aplica una sanción, tan cínica como la invasión del 89. Es una lanza en el corazón del honor de todos los panameños, que no anhelamos ninguna estrella en la bandera imperial. Hay que despejar la x de la b en la ecuación de la intención de dicha sanción. Esta no es como la que aplicaron al ex presidente Pérez B. A él se la aplicaron cuando ya no ejercía el cargo. En el caso del magistrado, en ciernes, las implicaciones y consecuencias viajan hasta el corazón del poder y hasta la honra de la nación.

No nos perdamos en si el magistrado Spadafora ha incurrido enactos ilegales o no. Eso lo debemos dirimir nosotros. Pero el hecho de que la Asamblea archivó las acusaciones contra algunos magistrados, no es carta blanca para que el gobierno de otro país, tome la justicia en sus manos, tal y como lo ha hecho EU. Es sencillamente inaceptable. Es una lesión a la soberanía judicial. Nosotros debemos, como ya muchas organizaciones lo han pedido, sanear la Corte Suprema. Debemos continuar presionando para que la Asamblea atienda el clamor del pueblo en esta materia.

Tengo la impresión de que la guerra de baja intensidad o causa justa dos de los norteamericanos, con el tema de la justicia, en nuestro país, tuvo su primer lance cuando la embajadora Linda retiró los fondos con los que apoyaban a la Corte Suprema. Recordemos que una parte de esos fondos les fueron entregados a la Fundación Pro Justicia.