Centenario de la paz del Wisconsin

Un personaje de armas tomar El principal protagonista de la última y gran etapa de la insurrección liberal en Panamá fue el general Benjamín Herrera, nacido en el cundinamarqués pueblo de Cáqueza (a mitad de camino entre Bogotá y Villavicencio) en el año 1850.

No conoció a su madre, por haber muerto con ocasión de su alumbramiento; y trece años más tarde murió su padre ---Bernabé Herrera, militar de carrera--- quien a poco de enviudar había contraído nuevas nupcias con Gregoria Villaquirán Espada, miembro de una distinguida familia caleña. Así, el joven Benjamín tuvo que enfrentarse desde entonces a la lucha por la vida, solo y sin mayores recursos, apenas con la protección de la familia Villaquirán, para la cual guardó siempre un recuerdo de gratitud y afecto.

“Al calor de aquel hogar socialmente distinguido ---escribió Gustavo H. Rodríguez--- de ortodoxas y religiosas costumbres, de permanente estudio y de fe viva en la libertad de los pueblos, creció Benjamín Herrera en sus primeros años. Su madrastra le prodigó siempre el cálido cariño materno requerido, y le inculcó preciosas virtudes de carácter, lealtad, generosidad e hidalguía, de que siempre hizo gala Benjamín Herrera. Su padre, por su parte, lo llevaba desde tierna edad a los cuarteles a presenciar los ejercicios y desfiles militares, familiarizándolo desde entonces con la rígida disciplina castrense. Por ello también puede decirse, sin hipérbole alguna, que Benjamín Herrera se crió en los cuarteles y que desde la infancia tomó afecto y respeto profundos por la vida militar y aprendió en la intimidad los rasgos y ambientes que la distinguen y que le dan fisonomía particular. ‘Las salvas de artillería y los asaltos de bayoneta fueron sus diversiones de infancia’, recordó muchos años después su amigo y compañero de armas, coronel Alaín Lemos”.

Muerto su padre, el joven Benjamín, atraído por su memoria y por el ancestro militar que llevaba en sus venas, así como también acosado por su condición de dependiente económico de su tía María Encarnación, condición que no encuadraba con su carácter altivo y su temperamento decidido, resolvió ingresar a la Guardia Colombiana. Simpatizaba ya con los principios del radicalismo gobernante, aspecto éste que también lo indujo a tomar esta determinación.

Con el tiempo, participó y se destacó en notables hechos de guerra. En 1876 --por ejemplo-- bajo las órdenes del general Daniel Delgado, en la sangrienta batalla de Los Chancos, luego de la cual, en reconocimiento por su valerosa actuación, aquel lo ascendió al grado de capitán y lo designó como su ayudante de campo y miembro del Estado Mayor.

En 1883 fue nombrado coronel de las milicias de Cundinamarca. En la guerra de 1885 formó parte del ejército rebelde dirigido por Sergio Camargo, y se distinguió en el sitio de Cartagena. Derrotada la insurrección, Herrera se retiró a su hogar en la población santandereana de Pamplona, desde donde siguió pasivamente observando cómo se iba instalando en el poder un cesarismo criollo carente de escrúpulos y cómo, simultáneamente, el radicalismo se iba atomizando y desarmando espiritual y físicamente.

Con motivo del fracasado alzamiento de 1895, el Gobierno apresó en diferentes lugares del país a los más connotados liberales. Uno de ellos fue Benjamín Herrera, quien ninguna actuación había tenido en tales acontecimientos, pero que finalmente fue desterrado a Venezuela. Su permanencia en Caracas se extendió de 1895 a 1898.

A finales de 1898 regresó a tierras pamplonesas para dedicarse una vez más a sus quehaceres comerciales. Pero cuando al año siguiente Paulo E. Villar lanzó al liberalismo a la guerra, Herrera, que había propugnado con vehemencia por soluciones pacíficas, se vio enfrentado a una difícil e incómoda situación.

“En Pamplona --dice Rodríguez-- Benjamín Herrera tuvo noticia de las ocurrencias del Socorro, y se encontró ante el dilema de intervenir en una guerra que no había deseado --a la cual se había opuesto-- dada la improvisación que acusaba, o intervenir en ella una vez declarada. Consideró que hecho el pronunciamiento y ante la acusación que de cobardía le habían hecho por su posición pacífica, no tenía caminos para escoger: su puesto estaba en la guerra”.

Decidido por las circunstancias a participar en la contienda, se trasladó de inmediato a Bochalema, lugar éste donde se venían organizando las fuerzas de aquel departamento.

Pero también aquí, y una vez más, las diferencias entre los jefes liberales se convertirían en nefastos y negativos ingredientes de las campañas revolucionarias. Después del sonado y sangriento fracaso de Rafael Uribe Uribe en Bucaramanga, Herrera se encontró con aquel.

“Un fraterno abrazo los confundió, y luego marcharon hacia Cúcuta. Pero ya en ese primer encuentro se evidenció que aquellos dos jefes no harían amistad. Uribe pretendió insistentemente desde entonces asumir la dirección suprema de la guerra, pretensión a la que no accedió Herrera, y mucho menos los subalternos de éste en consideración a la indisciplina de sus ejércitos y a la manera como los dirigía, datos que no daban una buena impresión militar de ese jefe...

“Era evidente el distanciamiento temperamental y psíquico de estos dos caudillos. No habían nacido para someterse recíprocamente. Eran dos espíritus contrarios, antagónicos. Ambos tenían personalidades fuertes. Uribe era nervioso y emotivo, con escaso don de mando, en tanto que Herrera era imperturbable, con gran capacidad de organización y con una muy especial aptitud para el mando militar. Era amado por sus soldados y jamás sus órdenes se desobedecieron. El uno elocuente, extrovertido, ambicioso; el otro introvertido, prudente, modesto hasta el exceso, firme y sereno. No se entendieron desde el principio en ningún momento”.

En diciembre de 1899, el ejército liberal logró el triunfo de Peralonso; pero en mayo de 1900 las fuerzas insurrectas dirigidas por el generalísimo Vargas Santos --en las que el general Herrera comandaba uno de sus cinco cuerpos-- en el campo de Palonegro, a corta distancia de la ciudad de Bucaramanga, sufrieron una aplastante y sangrienta derrota.

Lo mismo que otros jefes, Herrera partió rumbo al exterior.