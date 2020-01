Chiquita no subsidiará más banano panameño

PANAMA (ACAN-EFE) –La transnacional estadounidense Chiquita Brands anunció que a partir de hoy, 1 de enero, no subsidiará más las operaciones de su división Puerto Armuelles Fruit Company (PAFCO) en el Pacífico panameño, que perdió unos 90 millones de dólares en los últimos seis años.

En un comunicado enviado desde su sede en Cincinnati (Ohio), Estados Unidos, al que tuvo acceso ACAN-EFE, Chiquita recordó que anteriormente había aclarado que no podía seguir soportando las pérdidas de PAFCO y que no le daría más fondos si antes de fin de año no se solucionaba el problema de su falta de competitividad.

Según la multinacional, en los últimos seis años PAFCO “ha perdido aproximadamente 90 millones de dólares”.

La empresa reiteró que tendrá que “cerrar sus puertas” si no se llega “prontamente” a un acuerdo con el Sindicato Industrial de Trabajadores de la Chiriquí Land Company y Empresas Afines (SITRACHILCO) de Panamá.

Sin embargo, señaló que PAFCO puede continuar operando por “un breve periodo” sin el subsidio.

A inicios de este mes, la compañía presentó una propuesta al Gobierno panameño y a SITRACHILCO para venderle sus fincas a una cooperativa de trabajadores, pero el sindicato no la aceptó por “leonina”.