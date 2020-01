Chiriquí, ¿en el olvido otra vez?

Siempre he pensado que la gente en la provincia de Chiriquí es especial no solo por su forma de vida, sino por la forma en que crecemos. Nos sentimos muy orgullosos de ser chiricanos y a veces hasta caemos mal por ello; eso es cierto.

Pero esto es producto de circunstancias que han llevado a la gente de esta provincia a crear todo desde la nada, sus propias cadenas comerciales y su propio estilo de economía local.

Cuando se empezó a discutir sobre la ampliación de la carretera Panamericana, pensé que al fin nos tomarían en cuenta como al resto de las provincias que esta carretera atraviesa, pero no... el cuento es el mismo de los últimos 100 años: Chiriquí tendrá que esperar porque es más importante utilizar los recursos en la provincia de Colón o en la de Panamá. No es que les quite méritos, pues son las dos provincias terminales del Canal de Panamá.

Me gustaría saber si no es importante para el país que la carretera Panamericana sea de cuatro carriles desde la ciudad de Santiago hasta David, para que tanto turistas provenientes de Norte y Centro América, vía terrestre, tengan un viaje sin contratiempos y sin largas filas tras los camiones de carga; o que los propios camiones de carga que viajan desde y hacia Centroamérica tenga un mejor recorrido que reduce los costos y genera mayores ingresos para el país.

No creo que haya algún residente de la provincia de Chiriquí, e inclusive de la de Bocas del Toro, que no quiera hacer un recorrido en menor tiempo y con mayor tranquilidad y seguridad. El Estado debería explicarnos por qué no está bien invertir ese dinero en la carretera más importante del país y por qué sí se pudo invertir en las provincias de Colón, Panamá, Coclé y Veraguas. ¿Por qué el desarrollo carretero se detiene en Veraguas?

Nosotros tenemos uno de los mayores potenciales de desarrollo turístico del país, en conjunto con la provincia de Bocas del Toro, pero siempre se invierten los sobrantes de los recursos económicos en estas dos provincias; no hay forma humana que los gobiernos den un verdadero apoyo financiero para nuestro desarrollo.

Asegura que se construirán carriles auxiliares en algunos sitios de la Interamericana para ayudar a agilizar el tráfico en las zonas más críticas, pero ¿por qué tienen que paliar parte del problema de movilización, cuando en todas las provincias han solucionado el mismo haciendo la carretera de cuatro carriles? ¿Por qué sí se puede invertir el dinero en todas las demás partes de la vía y no en la parte que se dirige hacia la única frontera terrestre que tiene el país?

Parece que los gobiernos piensan que no lo merecemos, parece que todo el esfuerzo por desarrollar económica y turísticamente nuestra área se queda en un esfuerzo conjunto entre autoridades locales y empresa privada. Qué pasa con el Gobierno central –y no hablo de este gobierno al que apoyé en las urnas y seguiré apoyando– sino de todos los gobiernos que han pasado y que siempre han dejado para último a la más alejada de las provincias, si medimos la distancia desde la ciudad de Panamá.

Al gobierno del señor Presidente solamente le pido que analice la viabilidad de la obra; y si su respuesta es negativa, no nos invente excusas. Queremos la verdad sobre esa respuesta.