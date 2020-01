Ciudadano, ¡levántate! No te deprimas. Llénate de coraje y optimismo. Comienza en tu ser un proceso transformador y vinculante que vaya contagiando a la ciudadanía, y en consecuencia se produzca paulatinamente el aislamiento de aquellos que con su cinismo, desfachatez y desprecio por los valores permanentes del hombre –y que parecen dominar la escena nacional– se vayan quedando arrinconados en su ridícula pequeñez.

Tenemos en las próximas elecciones una oportunidad, que si bien hasta el momento los actores principales no parecen transmitir un auténtico propósito de cambio, no debemos dejarla pasar sin intentar contagiar esa transformación personal que tú y yo debemos iniciar sin demora. Una renovación interior profunda y auténtica nos debe llevar a la firme determinación de no permitir con el voto, en mayo próximo, una repetición del pasado y una continuación del presente. Exijamos propósitos, objetivos, compromisos claros en los temas que son relevantes. Cuando la ciudadanía se levante con exigencias basadas en un cambio personal, la autoridad moral derrumbará el engaño propio de las campañas políticas tradicionales. Al menos, les estaremos poniendo una presión que les resultará difícil evadir, y los llevará a cuidar su desempeño para no caer en la corrupción y la inmoralidad que ha sido el sello distintivo de una administración que no debe repetirse.

Había pensado dejar descansar la pluma hasta después de las fiestas de fin de año, pero ante la agudización de una crisis de valores no puedo dejar pasar ni un momento para que surja el grito de combate que el momento requiere: Ciudadano, ¡levántate y transfórmate! En mi opinión es el único camino posible para gestar un cambio en la sociedad que todos juntos formamos.

No puedo terminar este artículo sin darte un pista con la que puedes iniciar tu propia transformación personal, pista que viene muy a propósito con la época que festejaremos en los próximos días. Estaremos celebrando el nacimiento de un niño que cuando creció y se hizo adulto nos enseñó cómo debemos ser, cómo debemos vivir nuestra vida y cómo debemos comportarnos en la sociedad. Si comparas sus vivencias con el escenario del Panamá de hoy, verás fácilmente que no tiene nada que ver con esas valiosas enseñanzas. Hemos errado el camino y estamos frente a las consecuencias. La transformación personal basada en la vida de Aquel cuyo cumpleaños celebramos en esta temporada es el camino, el tuyo, el mío y el de todos. En la medida en que cambiemos en esa dirección, cambiará el país. El desafío es nuestro y solo de nosotros dependerá. Piénsalo bien.