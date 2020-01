Claridad después de la tormenta

Uno de los puntos que, a mi juicio, ha quedado muy claro es que el Sr. Jované pretende formar un partido político, tomando como base de su organización a los 3 mil empleados administrativos que ha nombrado, aumentando en más del 40% este sector de la planilla de la Caja. El tiene el derecho de organizar un partido político. Lo que no es correcto y deja mucho que decir de sus principios éticos es que lo haga con el dinero que aportan los panameños para su seguridad social.

Seguramente que los dirigentes que lo apoyan, así como él, negarán esta versión. Así funcionan los marxistas que se han quedado desfasados en un mundo en constante cambio. Tiran la piedra y esconden la mano. Ya los panameños hemos aprendido lo suficiente como para dejarnos llevar por cantos de sirenas.

En cuanto al Seguro Social, hay que acordar de buena voluntad y sin anclarse en posiciones inflexibles las múltiples medidas necesarias -difíciles y dolorosas- para evitar el colapso que irresponsablemente se ha dejado que ocurra en el periodo que le toque a otro. Esto no es nuevo y en justicia no podemos cargarle la responsabilidad total a la presente administración, aunque su buena cuota le corresponde. No veo otra manera de hacerlo. Esquivar el problema por conveniencias políticas, coyunturas electorales o de intereses económicos de algún sector -roscas internas o empresariales- es actuar sin la debida responsabilidad de cara a la mayoría de los panameños.

El asunto es tan crítico, que los ciudadanos sensatos demandamos este acuerdo inmediato entre Gobierno, empresarios y trabajadores, sin obstáculos ni condiciones de ninguna naturaleza.

Referente al partido político que el Sr. director planea formar tras el parapeto de la Caja del Seguro Social, refleja las intenciones que lo llevaron a trabajar con los marxistas sandinistas en Nicaragua. La historia del fracaso de aquella aventura es el mejor presagio de lo que sería la de Panamá. Señor Jované: Los panameños tenemos una vocación democrática irrenunciable y queremos seguir viviendo en libertad. No nos gusta la experiencia cubana que Castro le ha impuesto a los cubanos, ni tampoco la que Chávez le quiere imponer a toda costa al pueblo de Venezuela. Es importante que los dirigentes políticos que hoy están enquistados en la Caja de Seguro Social lo tengan bien claro.

Por otra parte, tenemos que reconocer que debemos propiciar sin demoras un ajuste en las estructuras sociales del país. No puede ser que cada vez tengamos más ricos, que fundamentan su riqueza en la corrupción del sector público y privado, y al mismo tiempo aumenta la pobreza de nuestros conciudadanos. Esto es intolerable y tenemos que cambiarlo pronto, porque no es justo. Este cambio se puede hacer perfectamente bien en democracia. Creo que aquel que trabaja honestamente tiene derecho a la riqueza que su esfuerzo le genera. Pero también creo que esa riqueza debe crear fuentes de trabajo y desarrollo, para que aquellos que están marginados mejoren su condición de vida. El Gobierno, con una acción justa, deberá establecer las reglas del juego en democracia para que este equilibrio se dé.

Este artículo de opinión es un grito fuerte y exigente a los políticos que hoy día están en plena campaña electoral, especialmente a los señores Martín Torrijos, José Miguel Alemán, Guillermo Endara y Ricardo Martinelli, candidatos a la Presidencia de la República.

La desilusión, frustración e indignación que tiene el panameño en lo profundo de su ser con el presente gobierno desprestigiado por los escándalos de corrupción e ineptitud; el descaro desvergonzado de una Asamblea Legislativa que se quita de encima la responsabilidad de enfrentar evidentes demostraciones públicas de soborno, y un sistema judicial que le abre paso a la impunidad, representan desafíos muy serios para los candidatos presidenciales, quienes no pueden soslayar -por temor al costo político en tiempo de elecciones-, encarar con valor cívico y moral los compromisos de su gestión de gobierno en caso de ser electos en las próximas elecciones.

Dejen de lado las gastadas promesas electoreras que cada día convencen a menos personas y presenten soluciones efectivas a los diversos problemas que comprometen el futuro de todos los panameños.