Comentario dominical Del amor y otros demonios

Este libro, publicado en 1994, es en mi opinión uno de los más significativos, bellos y deslumbrantes trabajos de este escritor colombiano; adjetivos que solo ha logrado arrebatarme García Márquez en tres ocasiones anteriores: La hojarasca, El otoño del patriarca y Diatriba de amor contra un hombre sentado (teatro).

¿Qué podría yo decir de la forma, de la estructura y la belleza narrativa de este libro? Nada. Nada que no hayan dicho otros tantos alabadores de García Márquez -de este u otro libro-, y que sus lectores no lo hayan comprobado. Sin embargo, de su fondo, su contenido... la historia: aquello si es maravilloso; tanto, que aún no me canso de releerlo. En realidad, es uno de los pocos libros en que me deslumbra más el fondo que la forma.

Una anécdota de García Márquez nos introduce a este relato. Al franquearlo, se descubre una maraña de sucesos desatados por la jugetona mordida de un perro rabioso, que nos va llevando a la fría alcoba de un marqués y su pérfida esposa; al advenimiento del desinterés que les produce su propia hija, Sierva María, protagonista de esta novela.

Sobre esta niña, de apenas 12 años, pesa el dedo acusador que la tilda de poseída por algún demonio, situación que la lleva a caer presa de un bello, intenso y por demás prohibido amor con el hombre al que se le ha encomendado su salvación: un joven cura exorcista. ¿Se imagina su fatal destino? Seguro que no...

Gravitan alrededor de estos presonajes principales, otros individuos, quizas de mayor interés y brillo por lo particular de sus características. Al final, todos inmersos en el "melodrama" que aparenta ser la vida de Sierva María: un ser confundido y atribulado, de extraña belleza, que estoy seguro logrará inquietar a sus próximos lectores.