Comparten enfoque de ‘Animales con sentimientos’

12 DE SEPTIEMBRE. He leído con mucho interés el artículo titulado “Animales con sentimientos” que publicó La Prensa, el viernes, 12 de septiembre. Soy, desde muy niña, una persona amante y respetuosa de los animales, interés que me inculcaron mis padres, y que yo he inculcado a mi hija de siete años. Es muy difícil, en estos días, encontrar temas de este tipo en los medios locales. Así como estas historias, conozco muchas, incluso a nivel local, que hablan de animalitos que sienten. Toda mi vida he tenido animales, sobre todo perros, y los he visto experimentar tristeza y alegría. He sentido su amor y la necesidad que tienen –al igual que los niños pequeños– de ser amados y protegidos. Me han tildado hasta de loca, por la forma como puedo llegar a amar a esos seres, y la forma cómo sufro cuando se han ido. Más que felicitar a la periodista Yasmina Reyes, autora del artículo tan conmovedor y realista, la insto a que siga promoviendo este tipo de escritos que nos enseñan que el amor va más allá de la raza humana. Ayúdenos a enseñar a los más pequeños que los animales son seres que sienten igual que nosotros, y que por lo tanto, hay que quererlos, cuidarlos y sobre todo, respetarlos, ya que ayudan a mantener ese equilibrio tan necesario en la Tierra.

Thays E. Domínguez V.