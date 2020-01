Conducción errática

GOBIERNO.

El estado panameño es conducido de tropezón en tropezón. No se avanza, se retrocede. Las expectativas del buen gobierno se perdieron y ahora, Martín y Mireya forman parte de las frustraciones nacionales. Cuando se espera mucho se sufre mucho y más que resentimiento, surge la rabia y una especie de desquite compulsivo se va apoderando de las iniciativas ciudadanas. Si la salida electoral fuese dentro de un año a dos, el voto castigo no se hiciese esperar. Ahora, el apasionamiento y la frustración no razonan sino que grita, valora y sale a la calle y el líder deslegitimado no puede gobernar. El palo y las palabras de diálogo no contienen las protestas de que se derogue la ley y el renunciamiento al palo y a los gases urticantes, tampoco. La disuasión entre humanos funciona por poco tiempo. Además, exige medios no democráticos como los crímenes selectivos, los asesinatos en las esquinas y la presencia de contingentes militarizados en las calles. Recordar es conocer en los asuntos sociales. Recuerden a Noriega. En mayo de 1984 permitió la muerte de dos opositores en el Palacio Legislativo. En diciembre del mismo año derogó la ley tributaria de Vásquez y Ardito Barletta. En 1985, se secuestró a Mauro Zúñiga y se decapitó a Hugo Spadafora. Luego, se dieron muertes no selectivas y ya en 1987 había que poner al Batallón Paz y al Batallón 2000 en las calles. No fue sino en víspera de las elecciones, en 1988, cuando se empezó a considerar la salida electoral. Triunfó el voto castigo y luego vino la salida, que ningún panameño patriota pudo consentir, la Invasión.

Ahora, apenas empieza la crisis de gobernabilidad. De haberse dado en el 2008, entonces, la salida tendría cauces electorales y el resentimiento y rabia contra el Martín de la Ley 17 produciría una marea roja electoral que pondría a cualquier político improvisado en la Presidencia y a su partido en la Asamblea de Diputados. Esas marejadas son reacciones inútiles de última hora, como lo es la llamada Constituyente Paralela de los partidos políticos, válida exclusivamente para julio del 2009. En este caso, en lugar de elegir por rabia a un presidente se elegiría por rabia a sesenta constituyentes que sólo tendrán poder cuando termine el mandato del actual presidente. Una nueva tomadura de pelo. En este incipiente contexto de ingobernabilidad, los llamados a la concertación expresan una ocurrencia más del PRD. Luego, de cuatro figuraciones presidenciales en Cadena Nacional -desde el 18 de mayo a 21 de junio- se va desfigurando el poder presidencial. La figura del señor Presidente de la República se va configurando como la de un conductor errático del Estado panameño. El único responsable -por sí solo del orden público y de la coordinación de la administración pública - es el Presidente de la República. Léanse el artículo 183, numerales 2 y 3 de la Constitución Reformada por Jerry Wilson. Si no se le está garantizando al panameño salud, educación, transporte y derecho a la movilización el Consejo de Gabinete sobra y todas las miradas se concentran en la figura errática del gobernante. El salvavidas presidencial en la actual crisis de gobernabilidad es la complicidad del partido dominante en el órgano de control político del Estado y tribunal de única instancia para juzgar al Presidente de la República. El gobernante errático se salva porque sus dos vicepresidentes no son fichas del PRD.

La incipiente crisis manifiesta los riesgos de un poder exorbitante concentrado en el Presidente de la República. Es el tercer colapso de la democracia electoral desde la Invasión. El primero fue el referéndum del Toro y el segundo, el voto castigo favorable a Endara y Martín. Como si los presidentes de la República en Panamá fuesen electos por un sentido colectivo de autoflagelación que en lugar de castigar al gobierno castiga a la nación. La irresponsabilidad de los expertos "políticos" funcionales es aprovecharse de la rabia del panameño para provocar esas marejadas rojas que en 1994 y en el 2004 votaron a favor del PRD. En menor escala también sucedió con la elección de Mireya en 1999. Lo terrible es darse cuenta después que ha sucedido. Se diría, que a la sombra de la indiferencia, el entretenimiento y la superficialidad trabaja la manipulación del electorado.

Un problema menor, pero no menos importante del régimen presidencialista es la persona del presidente o presidenta y los hábitos morales que le acompañan. El segundo Torrijos se siente valiente, decidido y audaz. No teme aniquilar a su propio electorado con tal de salvar al Seguro Social del colapso. Como un antiguo emperador estoico va impertérrito a la ruina personal y política. No ha logrado distinguir en estas largas semanas, lo que es la percepción de la realidad, con la misma realidad que se impone. Sigue viendo los fantasmas del colapso del Seguro cuando todos ven el lucrativo negocio de las reservas por los próximos 35 años. Su audacia es alucinante y no percibe, ni entiende la realidad circundante. Será un Presidente valiente, decidido, y audaz pero no ha entendido ni a Confucio ni a Platón para quienes el gobernante tiene que ser virtuoso, justo y prudente. De esas virtudes se deriva que el gobernante nombre generales valientes al frente de su ejército. La valentía es una virtud de soldados, funcionarios y ciudadanos. Nadie lo eligió a él porque Endara, Pérez Balladares y Mireya fuesen cobardes -apreciación que por lo demás pongo en duda- y el era valiente. El conductor errático ha confundido su papel fundamental y está actuando como un valiente y temerario Ministro de Economía y Finanzas sin entender cuál es su función como Presidente. El Seguro Social que debe ser una institución que cubre riesgo y da prestaciones, el valiente de Martín lo transformó en una institución de intermediación financiera con capacidad de servir de palanca para empréstitos especulativos en los próximos cuatro años. Un gobernante no se elige porque come cuentos ni porque sacrifica una generación de pensionados y jubilados en nombre de futuras generaciones. El gobernante valiente tiene que ser prudente y justo, si no su valentía termina en temeridad, ofuscación y fracaso.