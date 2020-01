Congratulaciones

Como lector diario de La Prensa, pero sobre todo como panameño exento de prejuicios de toda índole y, por ende, enemigo acérrimo del racismo, de la discriminación por género, edad, filiación religiosa y/o política, preferencia sexual, etc., me congratulo del cambio de actitud en la política de reclutamiento en el periódico. Hasta hace poco, todavía se exigía la foto como prerrequisito para ser considerado para una posición en dicho medio.

Recuerdo que en una ocasión, e indignado por este proceder a todas luces anacrónico y ofensivo (sobre todo en un país con una composición étnica tan variada, como el nuestro), llamé al periódico interesado en obtener una entrevista con el jefe/a de Recursos Humanos, con el propósito de inquirirle sobre la razón de ser la “bendita foto”, como condición previa para obtener una entrevista de trabajo en La Prensa, pero resultó que él o ella (no recuerdo el sexo, ni su nombre), se encontraba de vacaciones al momento de mi llamada. En su defecto, me atendió una asistente, quien ante mi cuestionamiento, trató en vano de justificar dicho proceder con una excusa que, no solo ofendía mi escasa inteligencia, sino que además, me puso a dudar sobre la calidad del personal del periódico en su conjunto, pues una de sus asociadas esgrimía “razones” de muy escaso raciocinio, para “justificar” lo injustificable.

Desde luego, al declararme lector asiduo del periódico debe ser que le reconozco al mismo, y al menos a una parte de su personal (o sea, el periodístico) una calidad que satisface mis exigencias de información (...)