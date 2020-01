Conservación y recursos

PRIORIDADES

Hace ya un tiempo, en un diario de la localidad, sale un titular diciendo: “Día puente inyecta 60 millones a la economía”. Titulares como este deberían incitar en cualquier mente inquisitiva un gran ¿cómo? Sin embargo, esta manera de pensar es tan prevalente que pasa sin ser cuestionada. Otro ejemplo, la idea de que los carnavales generan consumo que ayuda a la economía por lo tanto, se debe gastar en ellos. O, peor aun, afirmaciones como la que el consumo representa el 70% de la economía norteamericana. Lastimosamente, esto es mucho más que un mito, producto de la falta de educación, esta manera de pensar es parte del pensamiento económico convencional, prevalente en casi todo el mundo, incluyendo buena parte de los grandes centros académicos para abajo; pensamiento que sin duda, es el responsable intelectual de la crisis actual. Para aterrizar, digamos algo que se debe caer por su propia lógica, que el consumo consume o sea, el consumo sustrae recursos limitados que bien pudieran haber sido utilizados en otras necesidades. Pensar que esto puede ser lo contrario, que el consumo inyecta o genera recursos a la economía, es producto de una falacia consecuencia de una perspectiva limitada de la economía. El error consiste en pensar que mi gasto (consumo) es el ingreso de otro y por lo tanto, el gasto de todos es el ingreso de todos y por lo tanto, mientras más se gaste más ingresos para todos y mejor viviremos. Este “feliciano” supuesto, como diría un tío mío, peca de un grave error; que ignora por completo la estructura de capital de la economía que es la que produce los productos consumibles. O sea, el ingreso de la sociedad es producto de su estructura de capital o productiva y nunca del consumo.

¿Qué es el capital y su estructura? Resulta ser que desde que nos expulsaron del paraíso todos los productos que consumimos son el resultado del trabajo transformador de recursos naturales en productos útiles para nosotros. Por otro lado, el tiempo para trabajar, ni la cantidad de recursos, no es infinita, es limitada, por lo tanto si vas a trabajar en algo necesariamente dejarás de trabajar en otra cosa, menos prioritaria, se asume. Afortunadamente, gracias al ingenio humano, podemos contar con herramientas para hacer de nuestro trabajo más productivo. Estas herramientas es lo que se llama capital o del latín capita o cabeza. Pero estas herramientas también requieren trabajo y recursos, ahorros, para su construcción y manutención y su utilidad es limitada y no transferible. El ordenamiento de todos estos recursos para satisfacer de forma óptima nuestras prioridades de consumo, es lo que se llama estructura de capital. Y para que esto funcione en forma óptima, este ordenamiento debe corresponder a estas prioridades reales de los consumidores respecto a las limitantes reales en recursos.

Así, la fuerza vital atrás de esta estructura del capital son los empresarios. El trabajo del empresario es acomodar las limitantes estructurales o la disponibilidad de recursos a las prioridades de los consumidores. Esto se hace a través del sistema de precios. Los empresarios que son buenos en esto tendrán éxito; los que no, fracasarán. El problema sucede cuando el Estado, a través del sistema monetario, el gasto fiscal e incentivos, se mete a manipular la demanda intentando garantizar una demanda constante de productos particulares aun cuando ella no corresponda a las necesidades de los consumidores. Esta alteración enviará señales equivocadas a los empresarios indicando que hay abundancia cuando en realidad no la hay.

La crisis surge cuando se descubre la realidad y la gente, racionalmente, corre a limitar su gasto excesivo dejando al sistema plagado de proyectos insostenibles ya que no responden a las prioridades de los consumidores contra las limitantes en recursos, malinvestments como decía el gran Hayek.

En las últimas décadas, el mundo ha vivido tal como si los recursos fueran infinitos y lo escaso fuera el consumo cuando la realidad es todo lo contrario. Es en base a esta falacia, la del consumo como el motor de la economía, que los gobiernos han generado políticas de promoción de patrones de consumo a ultranza. Declarándole una verdadera guerra a los ahorristas a través de la inflación. Eventualmente, descubrimos que los recursos del mundo no dan para sostener las prioridades y abandonar el gasto en cosas menos necesarias se hace prioritario.

Los gobiernos no lo quieren entender así que tratan de sostener ese consumo insostenible con más fuerza empeorando la situación, los famosos “estímulos”. Esto solo hará las cosas peor. Y así estamos. Piénselo cuando llegue del Carnaval.