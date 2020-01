Constitución del pueblo para el pueblo

REFORMAS

Agradezco la oportunidad de expresar algunas ideas en torno a la necesidad de entender la importancia que tiene para el país elaborar una nueva Constitución, cuyo origen sea producto del esfuerzo conjunto de sus ciudadanos, no de la convocatoria de notables para que redacten una que sirva a los intereses de grupos económicos y políticos, divorciados de la realidad del ciudadano común.

Es, pues, importante iniciar la tarea de contrarrestar la iniciativa gubernamental que pretende perpetuar a grupos que, por demasiado, tiempo han empobrecido a la Nación, usurpando el derecho de sus ciudadanos a clamar por una Constitución que realmente contemple la necesidad de su gente y que, siendo esta Magna Carta producto del esfuerzo ciudadano, sea capaz de dar al país el nuevo rostro que requiere, no el continuismo de toda suerte de atropellos desde el poder, para continuar con la vieja práctica de enriquecerse sin trabajar, sin darle prestigio a las instituciones que dicen representar.

Es necesario entender que el progreso viene de la mano de la integridad y de la decencia que debe exigirse de todo funcionario; que la división de los poderes es parte del deseo general para que la ley no solo sirva al fuerte y poderoso, sino que proteja al débil; que se le dé igualdad de derechos reales políticos a la mujer en la participación a la que tiene derecho en función de su conocido papel en el campo profesional y político; que la riqueza nacional no vaya a engrosar las ya abultadas carteras de quienes, por décadas, se han enriquecido con el dinero público, y que las obras que se hagan a nombre de la Nación se sustenten en base a los méritos y a la honestidad que deben caracterizar las licitaciones públicas, no para beneficiar a las mismas familias de siempre.

En otras palabras, la nueva Constitución debe representar el deseo de cada ciudadano de que el dinero que aporta, con su esfuerzo, al Estado responda a la necesidad de cada uno.

Falta voluntad política para cambiar este lamentable estado de cosas, por eso, es imperativo conformar un grupo nacional que responda a todos los sectores y que tenga como meta nuestra propuesta al país, contra lo que se quiere hacer de espaldas del pueblo, manteniendo el continuismo en una Constitución redactada por hombres que sabrán mucho de derecho, pero poco de ética, y que se prestarán al juego del poder para perpetuar las viejas prácticas del monopolio político.