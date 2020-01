Constituyente ¿para qué?

Es innegable que la Constitución Nacional puede ser objeto de reformas que mejoren nuestro estado de derecho y propicien, además, un mejor equilibrio en la forma como producimos y distribuimos la riqueza en Panamá. Hablo de reformas profundas que guarden relación con la descentralización del Estado, la autonomía de los municipios, la inversión obligada de partidas presupuestarias en el agro, el mejoramiento integral de la educación, y otras de igual trascendencia. Lo que no pueden lograr las reformas constitucionales ni una Asamblea Constituyente es cambiar la conducta del panameño, el desprecio de los jueces por la justicia y la general indiferencia de la clase gobernante ante los grandes problemas que nos aquejan. Y esto es lo que parecen prometer quienes abogan por el establecimiento de una Asamblea Constituyente que, en tiempo perentorio, dicte una nueva carta fundamental, instrumento ideal que por arte de magia convertirá a los malos gobernantes en buenos gobernantes; a los jueces y magistrados deshonestos en ciudadanos ejemplares y pulcros; a los maestros y profesores en dedicados apóstoles de la educación. En fin, una Constitución tan sabia e inspirada que transforme el infierno de cinismo, desvergüenza e impunidad, en el que actualmente estamos inmersos, en un anhelado cielo poblado de ángeles y santos. Por supuesto que si tal cosa pudiera ocurrir sería yo el primero en alistarme en las filas de los que abogan por la quinta papeleta y una Asamblea Constituyente. Pero lamentablemente la realidad es otra.

Si bien la gente puede modificar las normas de derecho, las normas por sí mismas son incapaces de modificar a la gente. La Constitución y las leyes contienen disposiciones que establecen la obligatoriedad de la carrera administrativa, pero a pesar de ellas el clientelismo político sigue siendo la norma que impera; la Constitución y las leyes contienen normas que sancionan la comisión de delitos pero, como tristemente acabamos de presenciar con el publicitado caso CEMIS, la mayoría de la Corte Suprema de Justicia parece ser la principal promotora de la impunidad. Y así sucesivamente. No, la Constitución y las leyes escritas y vigentes no tienen la culpa de la corrupción que nos corroe y de la impunidad que nos hunde. Los culpables son los malos dirigentes que, a todos los niveles, están empujando a la sociedad panameña hacia el colapso.

Prometer al pueblo que una Asamblea Constituyente resolverá sus males es robarle, también, su última esperanza. Por eso sorprende tanto que, para apoyar tal medida, la Iglesia católica haya concebido la exótica idea de recoger firmas a la entrada de los templos inmiscuyéndose en un tema evidentemente político que les está vedado y que puede menoscabar seriamente la credibilidad de que aún goza en la ciudadanía.

Las asambleas constituyentes sobrevienen históricamente como consecuencia de situaciones que han producido la quiebra total de la institucionalidad. Entre nosotros ha habido tres constituyentes: la primera en 1904, para organizar la República que acababa de independizarse; la segunda en 1946, para reparar los agravios producidos por la Constitución arbitrariamente dictada de 1941; la tercera en 1972, para darle un ropaje jurídico al golpe de Estado de 1968. Esta última fue objeto posteriormente de profundas reformas que la despojaron de las charreteras. Luego de la caída de la dictadura militar y de la invasión de Estados Unidos, el momento era propicio para llamar a una Asamblea Constituyente. No se hizo, y poco a poco, con grandes dificultades, el país recuperó su institucionalidad democrática. Pretender llamar hoy a una idealizada constituyente, que no está prevista en las normas constitucionales que nos regulan, es, por decir lo menos, un absurdo jurídico. Que el pueblo, como el último y verdadero soberano, tiene todo el derecho de cambiar las normas que lo rigen y darse una nueva Constitución, es algo muy cierto, pero la manera de hacerlo sería a través de una revolución, no necesariamente sangrienta. Lo que no puede ser es que hoy pretendamos continuar dentro de las reglas del juego democrático, elegir presidente, legisladores, alcaldes y representantes, y, en esa misma elección, sembrar la semilla para la alteración del orden constitucional. Por más que los candidatos se comprometan a llamar a una Asamblea Constituyente, a la hora de hacerlo no podrán evitar que cualquier panameño, haciendo uso de su legítimo derecho, presente un recurso de inconstitucionalidad contra ese acto y vuelva a quedar en manos de la impoluta mayoría de integrantes de nuestra Corte Suprema de Justicia la suerte de la nueva Constitución. A estos absurdos, entre otros, conduciría pretender lograr por vías legales lo que la historia prueba que solamente puede alcanzarse a través de un movimiento revolucionario que dé al traste con la corrupción, la impunidad, los privilegios y el simulacro de democracia en la que estamos viviendo.