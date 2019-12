Construcción al estilo Martinelli: Victoriano Rodríguez Santos

MUDANZA DEL ION

El gobierno de Ricardo Martinelli impulsó numerosos proyectos para la construcción de edificios faraónicos, a sabiendas de que el negocio estaba en los sobreprecios. Su propósito no era solucionar los problemas de la comunidad, sino más bien hacer mayor fortuna con esas obras.

La excontralora general Gioconda Torres de Bianchini guardó silencio cómplice ante estos abusos, y eso la responsabiliza a ella por tales desatinos; sin embargo, la fiscalía Anticorrupción, al parecer, no sabe todavía por dónde agarrar el hilo conductor.

El 9 de julio del año en curso, en esta página se publicó un artículo de mi autoría titulado: “El ION en la mira”, en el que expuse de forma sucinta la historia y razones de la existencia de ese hospital, ubicado en las faldas del cerro Ancón.

Esta semana el presidente, Juan Carlos Varela, informó que el Estado invierte 162 millones de dólares, sin incluir equipos, para la construcción del edificio de la nueva sede del Instituto Oncológico Nacional (ION), en la “Ciudad de la Salud”. Ubicación que dificultará la llegada de muchos de los pacientes que requieren atención. En la práctica, la mejor solución era readecuar los edificios que actualmente albergan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Ministerio de Salud (Minsa).

Ambas instalaciones eran parte del Hospital Gorgas, sin embargo, al parecer existe un interés especial para continuar con las ideas de Ricardo Martinelli y construir innecesariamente. Algo huele mal en ese deseo de mantener los proyectos del gobierno anterior, hoy avalado por este, sin que importen las verdaderas necesidades del pueblo.

Según expresó Varela: “Ya la construcción de la nueva sede del ION había sido licitada…”. Lo que no explicó es si la licitación se hizo bajo los parámetros del gobierno de Martinelli y/o en aquella nefasta administración. Es cierto que hay hacinamiento en el ION porque el hospital atiende a pacientes que van a consulta, tratamiento y hospitalización. Pero eso se solucionaría con la reversión de los edificios de la CSJ y el Minsa.

¿Quién estaría detrás de la construcción del nuevo edificio para el ION? ¿Acaso no recordamos que la Ciudad de la Salud fue iniciativa del gobierno más corrupto que hemos tenido? Tanto el ministro Francisco Javier Terrientes, del Minsa, como Estivenson Girón, director de la CSS, le deben más de una explicación al pueblo, sobre todo a los pacientes que quizás no podamos trasladarnos hasta las nuevas instalaciones. Recuerden que quienes nos atendemos en el ION, en gran mayoría, somos personas de escasos recursos económicos.

No me sorprendería que haya quien quiera mantener patrones de construcción a la usanza del gobierno anterior. El tiempo y la historia no deparan sorpresas, sino más bien sorprendidos. Panameño, ojo al Cristo que es de plata. ¡Dios te salve, Panamá!