Corrupción estatal, ¿quién paga el dulce?

La corrupción estatal es más perjudicial económicamente a un Estado, que el terrorismo que se ha citado una y mil veces; sin embargo, la percepción ciudadana es que por más que ONG, comisiones de ética, organismos gubernamentales organizan foros, conferencias y demás, el índice no solo no disminuye sino que constantemente aumenta.

¿Cómo se origina este proceso? Bueno, si miramos alrededor de nosotros, sin necesidad de irnos a las altas esferas del poder, podremos examinar rápidamente que algún amigo nuestro, algún pariente, algún conocido ocupa un lugar en el escalafón burocrático. ¿Quién no ha acudido alguna vez a una de estas personas para pedirles el favor de acelerar tal o cual trámite? Pues bien... ¡aquí está la punta del ovillo! Seguramente por ese pequeñísimo favor luego pasamos agradecidos por la casa con algún dulce. El empresario prebendario (o barón feudal) que necesita lograr tal o cual contrato con el funcionario de turno, carga el dulce a la cuenta del contrato a ejecutar.

Así las cosas, ¿cómo se financia este contrato ahora encarecido porque absorbió el costo de la harina y el chocolate? (Y no específicamente estoy sustentando una teoría del valor basada en los costos; sin entrar en discusiones más académicas, es el mejor ejemplo que se me ocurre y que pueden visualizar todos). Pues bien, lo pagan absolutamente todos los ciudadanos con sus impuestos. ¿Y por qué sucede esto? ¿Se puede evitar? Seguramente sí, y no es tan complicado como podría parecer a simple vista.

Comencemos por analizar en primer lugar: ¿Era necesario que existiera tal funcionario en el puesto clave para que el “empresario” o particular tuviera que llevarle el dulce? No, absolutamente no. Podrían objetarme y decir: “hacen al funcionamiento del Estado, son funciones esenciales como la salud, educación, seguridad, justicia, es necesaria la presencia allí del Estado”.

Por un momento tomemos esto como cierto y avancemos al segundo grupo de preguntas: ¿por qué entonces con el avance de las tecnologías de la información todavía hay miles de funcionarios que solo engordan la plantilla estatal, justifican sueldos impensables en la esfera privada y sirven precisamente para captar ese dulce tan rico? Cuanto más sobredimensionado esté el Estado, más probabilidades hay de que la corrupción se manifieste. Esta se da entre personas a quienes les pedimos o les hacemos un favor... este a la larga, o a la corta, se paga y lamentablemente, como se trata de la cosa pública, lo pagan los ciudadanos vía impuestos o endeudamiento, y lo peor del caso es que esto no compromete solo el bolsillo de la ciudadanía actual, sino la de futuras generaciones también y eso es inmoral... y todos tenemos a nuestro alcance la herramienta más poderosa para combatir esto. Es fácil y la respuesta a todas las preguntas se reduce a que debemos entender, de una buena vez, que el Estado no es generador de empleos ni tampoco empresario; solo debe administrar como un buen padre de familia; solo así habrá menos barreras, menos trabas burocráticas, menos cantidad de funcionarios a quienes debamos llevarles papeles innecesarios, menos personas “abrepuertas”; solo así se disminuirán las posibilidades de encontrar agentes facilitadores de la corrupción. Si a esto se le suman los beneficios de la tecnología, estaremos dando una dura batalla a este flagelo.

Solo para ejemplificar lo anteriormente expuesto, según el índice de corrupción publicado por Transparencia Internacional índice 2002, que mide esta a nivel mundial, podemos apreciar que los puestos mayores los ocupan los países pobres con un Estado sobredimensionado (Nigeria, 1.6; Bangladesh, 1.2; Paraguay, 1.7; Haití, 2.2; Argentina, 2.8;) donde la burocracia estatal ocupa el centro de todas las decisiones, donde por supuesto existen muchísimos más funcionarios a quienes pedirles un favor para sortear tal o cual procedimiento o barrera, y los países ricos son quienes menos la padecen (Nueva Zelanda, 9.5; Singapur, 9.3; Canadá, 9.0; Reino Unido, 8.7; etc.) por supuesto, son países con mayor apertura económica (léase menores barreras), con un control severo de sus instituciones (partidos políticos y su financiamiento, sobre todo) y con un aparato estatal razonable.

Volviendo a la pregunta inicial, quisiera contestar citando a Fréderic Bastiat (1801-1850), un economista francés que decía algo muy inteligente, y palabras más o menos, era lo siguiente: hay que distinguir lo que se ve y lo que no se ve...suena lindo e interesante lo que se ve, en este caso, un Estado benefactor protegiendo a su pueblo del desempleo, prometiéndole a sus generosos votantes puestos y más puestos en la administración pública...lo que no se ve es todo lo que genera ello...bastiones de corrupción que pagaremos tarde o temprano, recursos mal asignados por parte del Estado que irán a parar al funcionario de turno que cuente con la llave correcta para abrir puertas y, por supuesto, espantaremos la genuina inversión y aumentará el desempleo.

Esto es lo que no se ve y es a lo que más atentos debemos estar; solo así nos daremos cuenta de que quien paga el dulce somos todos...no el Estado como algo abstracto y lejano a nosotros; un dulce muy caro al cual seguramente le sobra harina y le falta el chocolate.