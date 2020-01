La Corte Penal Internacional y la democracia mundial

DERECHOS HUMANOS.

La Corte Penal Internacional es uno de los instrumentos jurídicos más claros y concisos, por medio de los cuales se busca defender los derechos humanos y proteger la democracia de los países del mundo, desde el punto de vista legal es uno de los instrumentos jurídicos internacionales, con una concepción penal del derecho que abarca un sistema global, democrático y eficiente, para defender los derechos humanos y la libre determinación de los pueblos. La Corte está formada por la Presidencia, la División de Prejuicio, la Oficina del Fiscal y el Registro. Cuenta con 18 jueces, elegidos por la Asamblea de Estados partes por un período de 9 años. No puede haber dos jueces de la misma nacionalidad. Ellos se encargan de elegir al Presidente, mientras que el Fiscal es elegido por votación secreta por la Asamblea de Estados partes. La Corte tiene su sede en La Haya, pero puede reunirse en otros lugares.

Con sede en La Haya, Países Bajos, la Corte es una institución judicial con capacidad para investigar y juzgar a personas que hayan sido acusadas de cometer los crímenes más graves: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La Corte puede ejercer su competencia solamente cuando la persona acusada es nacional de un Estado parte en el Estatuto de Roma, o cuando el delito ha sido cometido en el territorio de un Estado parte en el Estatuto. Estas condiciones no son necesarias cuando las situaciones han sido remitidas a la oficina del Fiscal de la Corte por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o cuando un Estado acepta la competencia de la Corte sin haber sido parte en el Estatuto de Roma. En cualquier caso, la Corte solo tiene competencia sobre delitos ocurridos después cuando el Estatuto de Roma entró en vigencia. Cuando un Estado oficializa Estatuto, la competencia de la Corte comienza 60 días más tarde.

La Corte no reemplaza la justicia nacional sino que la complementa. La Corte puede investigar, juzgar y castigar solamente en aquellos casos en que los Estados hayan renunciado a esta obligación, bien porque no pueden o porque no tienen voluntad de hacerlo. La Corte podrá actuar cuando ha habido demoras injustificadas en procesos nacionales judiciales o cuando se tomen decisiones con intención de proteger a una persona y evitar que responda penalmente. Este principio de complementariedad busca garantizar la soberanía de los Estados en asuntos jurídicos y reforzar los sistemas nacionales de justicia.

La capacidad de la Corte para investigar, juzgar y castigar todas las situaciones de crímenes bajo su competencia es limitada. En consecuencia, ciertas situaciones serán necesariamente responsabilidad de los Estados concernidos. Nadie es inmune ante la Corte. Sin importar condición o rango, la Corte investigará, juzgará y castigará a aquellas personas mayores de 18 años cuya responsabilidad en la comisión de los delitos bajo la competencia de la Corte haya sido probada. Los crímenes de la competencia de la Corte no prescriben. Cabe resaltar que las personas que hayan cometido este tipo de crímenes que se ocupa de dirimir la Corte Penal Internacional, no son susceptibles de refugio en otros Estados, esto debido a la naturaleza de sus crímenes.

El autor es estudiante de derecho y escritor