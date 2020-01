Crisol de razas, arcoiris de sabores

ARISTOLOGA Especial para La Prensa revista@prensa.com Celebré el día de la raza comiéndome una tajada de pizza, un taco y un falafel: me faltaron el wantón, la hamburguesa y la paella, pero nada es perfecto. Lo que sí es casi perfecto en mi (dizque) humilde opinión, es la mezcla racial que tenemos en Panamá, que aunque a veces produce “pelaítos” que ni su mamá ve bonitos, siembra las rosas de un jardín de los placeres, una oferta gastronómica que difícilmente puede ser igualada en América Latina.

Tal vez Perú y México sean las joyas de la gastronomía latinoamericana, pero dudo que —aparte de Miami— otra ciudad hispana se jacte de una diversidad gastronómica como la nuestra.

En ciudad de Panamá, la relación de restaurantes per cápita es realmente sorprendente.

Cuando La Prensa comenzó a publicar “Buen comer” —los que no sufran de visitas del tío Al (Zheimer) recordarán que originalmente se publicaban dos columnas, “Restaurante” y “Buen Comer” –yo fui la primera en pensar que iba a ser como amor de estudiante, o sea flor de un día–. Pero henos aquí, cuatro años más tarde, y aún no se acaban. Y es que Panamá, centro del mundo, corazón del universo es, desde hace cinco siglos, paso obligado de aventureros mil.

Y como buena ciudad-puerto, alberga su clisé-crisol de razas y alardea su arcoiris de sabores.

Superados únicamente por San Francisco y Lima, nuestros restaurantes chinos pueden competir con los mejores del continente; tenemos el exquisito Golden Unicorn y Madame Chang cumple sus 10 años. Yolanda, la actual Madame, lleva la restauración dentro de sus venas, ya que sus padres vienen teniendo restaurantes desde hace años.

De japoneses no tenemos suficientes para mi gusto, pero Matsuei, mi favorito, se mantiene también en segunda generación, con el chef Rafa. Lástima de algunas ofertas de sushi , que en el mejor caso gourmet se pueden considerar comida chatarra, pero como tal son superiores a los autorrápidos de colesterol.

De Suramérica, tenemos exquisitos restaurantes peruanos (que últimamente se han proliferado) entre los que se destaca Machu Picchu; y varias parrilladas (mis favoritos son El Gaucho y Años Locos) y otros que ofrecen lo que llamo yo “cocina argentaliana”, o sea, bife y pasta.

Y de la bota itálica, excelentes pastas y delicias gastronómicas, aunque para pesar mío y dicha chiricana, el mejor exponente de la cocina del norte de Italia se ha mudado a David (Valerio, del Caffé Milano). No obstante, quedan en Panamá buenos chefs, como p.e., Rafa Ciniglio, ya tercera generación. Pizzas tenemos de todos los tipos, pero extrañamente, las mejores (y con mejor relación costo-calidad, además), ¡las hace un griego! Me refiero, por supuesto, a Athen’s. ¿Y qué del pulpo al carbón de Parrillada Jimmy’s?

Más al norte de Europa, de Alemania, también tenemos regios exponentes, que hemos estado disfrutando especialmente en este mes del Oktoberfest.

No nos faltan los franceses, grupo que lidera el chef Fabien Migny, de Eurasia, seguido por Pascal (ex Casco Viejo, ahora Take Five, con Jazz) y André, su ex sous-chef , que ahora lidera la cocina de Las Bóvedas.

Willy Diggelman, suizo, nos da cocina internacional y además una de las mejores cavas del continente.

Españoles, los que quieras, pero saltan algunos a la mente: Pedro Masoliver de Café Balear (prueba la sepia rellena de manchego) e Hilario, de Taberna 21 (su arroz negro con alcachofas es fuera de serie). Por supuesto, no hay que olvidar a Angel y su afamado cochinillo; pero le “echo encima” al del chef Alvaro Perrino, de El Bodegón. Y por supuesto, que Manolo Caracol está en una clase aparte. Showman consumado, es mitad hombre orquesta, mitad hormiga atómica, y mezcla todas las tendencias culinarias de la orbe en un menú come-y-calla que cambia con la oferta del mercado.

Tenemos varias taquerías mexicanas, y ¡hasta uno angoleño!

Los restaurantes mesorientales sirven a las comunidades semitas y árabes, amén de deleitar a la fauna criolla y hasta hay uno de “comida rápida”, Mediterráneo Express. Bueno el ambiente de Habibi’s y la comida de Aladino’s Café.

No faltan tampoco las franquicias gringas, aunque la mejor hamburguesa sea la de Golosinas.

Entre las ausencias conspicuas: un buen restaurante tailandés; uno vietnamita; uno con especialidades del Piamonte y el Véneto; tal vez uno con cocina de Shanghai y uno mexicano que reproduzca con fidelidad lo mejor de esa cocina. Y definitivamente, un excelente restaurante hindú.

Para los cocineros caseros, tenemos supermercados y delis y verdulerías con lo mejor del huerto mundial.

Por supuesto, que todo esto lo bajamos con buena cerveza y buen vino, y por si no fuera suficiente con las maravillosas cavas de El Tastevin y Casa Brostella, el Wine Store de Felipe Motta deja hasta a los visitantes del rubro boquiabiertos.

O sea, si comes mal en Panamá, el único culpable eres tú.