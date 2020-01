Cuento de un dolor y de cómo lo alivió María la sanguinaria

Tambaleante, escudriño el suntuoso entorno, diseñado para cumplir con todas las necesidades posibles de un invitado —y “me viene” que estoy en la casa de campo de unos amigos, über-anfitriones, encantadores y lo más chic del universo— y no encuentro ni una sola plebeya aspirina. Con trepidación, sin reloj ni forma de averiguar la hora, anadeo hasta la cocina, donde encuentro un enorme frasco de un líquido rojo que tiene una sospechosa semblanza a jugo de tomate. Mientras tanto, los liliputienses siguen tallándome el coco, así que hago lo impensable: sin pedir permiso, me sirvo el jugo de tomate (el otro líquido viable que encuentro en la nevera es un jugo de naranja de cartón, que desestimo enseguida) y descubro, para mi alivio, que es el mejor Bloody Mary que me he tomado en mi vida.

Un par de horas y de Bloody Marys más tarde, mis anfitriones se me unen en la terraza y me cuentan que lo compran, a galones, en el Club Unión. Con esta información en mano, algunos días más tarde acudo al sitio de marras, donde el jefe de cantineros, Mario Pineda, me da la fórmula del restaurativo.