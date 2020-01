Decisiones equivocadas

Desde hace tiempo se menciona mucho la opción de subir las cuotas y aumentar la edad de jubilación a los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS). Pero, me pregunto yo, ¿de qué sirven estas medidas para captar más dinero, si nadie resuelve los problemas administrativos de la CSS?

Creemos, al igual que cientos de panameños, que el problema de la CSS se puede resolver sin necesidad de afectar a los trabajadores -por lo menos durante varios años-. Todo está en hacer eficientes los procesos administrativos de la institución. Sin embargo, jamás se podrá lograr el objetivo, si no hay un verdadero acuerdo entre todos los sectores de la sociedad, trabajadores, empresarios, políticos y la sociedad en general. No es un secreto que los miembros de la junta directiva de la CSS, al igual que el director, responden a ciertos intereses.

Si la CSS se administrara con ciertos principios administrativos que se utilizan en las empresas privadas más eficientes, tuviera el personal necesario y competente, se manejara apropiadamente el inventario, al igual que el sistema de compras, etc., créanme que no habría tantos líos. ¡El mismo enredo lo tenemos con la bendita reforma tributaria, la del centésimo, ya que ahora tenemos que recoger y cargar los centésimos para arriba y para abajo. El Gobierno utilizó toda su maquinaria para justificar una reforma tributaria. Necesitaba cubrir con urgencia su déficit fiscal. Y claro, la decisión más adecuada y fácil era cargarle el problema a la clase trabajadora, que siempre paga los platos rotos. Sin embargo, las acciones del Gobierno no han demostrado austeridad ni eficiencia.

Es difícil que no haya descontento en la población panameña, ya que por un lado le imponen a los trabajadores y a la clase media su cuota de sacrificio, y por otro se exonera a Panama Ports Company de pagar una anualidad de 22 millones de dólares; se denuncian supuestos sobornos a los legisladores de la patria, en el caso CEMIS; el abogado Guillermo Cochez denuncia el ilícito millonario de la venta de chances clandestinos, que ninguna autoridad persigue, y para cerrar con broche de oro, el Gobierno invierte más de 10 millones de dólares en publicidad, transmitida durante el concurso del Miss Universo, para atraer turismo cuyo beneficio no ha visto la población panameña, y les aseguro que no verá. Y como si no estuviéramos cansados de tantas decisiones equivocadas y escándalos, se avecina otra polémica: la del Centro Figali.

Después de tantos errores cometidos, no solo por este gobierno, sino también por los anteriores, le doy la razón al señor Guillermo Ford cuando asegura que "lo que necesita el país son dirigentes con pantalones largos, carácter fuerte, con voluntad inquebrantable, honestos y que sepan tomar decisiones inteligentes".