Desbalance del primer año de gobierno: Pedro Moreno-Patiño

CRÍTICA

Quizás muchos pensarán que este título es un tanto desafiante o que está fuera de contexto, sin embargo, es producto de la situación actual en que se encuentra el país. Si las acciones que prometió el presidente para beneficiar a todos los ciudadanos hubiesen sido cónsonas con la realidad, entonces ahora hablaríamos con holgura de un verdadero “balance”.

En principio nos ceñimos a sus promesas de campaña. El escenario político era propicio para emprender el rumbo nacional con los bríos necesarios para cumplir el sueño de los ciudadanos que le dieron su voto de confianza a este gobierno, sin embargo, hay sueños que se convierten en pesadillas.

Lo he mencionado en reiteradas ocasiones, con su lema de campaña “el pueblo primero” el gobierno arrancó, pero a pocos metros de la partida incumplió. La rebaja de $58.00 a la canasta básica fue una ilusión, pues los productos principales de esta jamás experimentaron una disminución. Insistir en ese tema, desde la Asamblea Nacional, no fue más que demagogia. Por otra parte, los alarmantes índices de criminalidad y violencia generalizada no han disminuido. Se puso a disposición la operatividad de los estamentos de seguridad, pero para reprimir al pueblo. Claro ejemplo lo vimos cuando una manifestación de estudiantes y padres de familia fue reprimida por los agentes del Servicio Nacional de Fronteras.

En materia de salud, el desabastecimiento de medicamentos supone una flagrante violación de los derechos humanos y un atentado contra la vida de nuestros enfermos. Problema que a la fecha no ha sido solucionado.

Muchas comunidades todavía padecen embates por la falta de agua, nuestro principal recurso. Es incongruente no llevarle el vital líquido a los connacionales y achacarle la culpa al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, con el ánimo de privatizar ese servicio público.

Referente a la justicia, nos ofrecen un espectáculo con un desfile de exfuncionarios seleccionados de la pasada administración. Aquí el mensaje que se envía es que el Ejecutivo cuenta con la obediencia del Ministerio Público y del Órgano Judicial. Tratan de distraernos y hacernos creer que de esta manera gozarán de credibilidad, craso error.

La falta de estructuras y equipamiento en las escuelas es un atentado contra el desarrollo educativo. Se vanaglorian de que envían a los docentes a estudiar inglés, con la contradicción de que no hay aulas para enseñar.

Con lo que no contaban desde el punto de vista espiritual, pese a sus reiterados viajes al Vaticano, es que el papa Francisco emitió su encíclica Laudato Si (Alabado sea), justo en el momento cumbre en el que nuestro país lo requiere, al igual que muchos gobiernos del mundo. Consideramos que tenemos un gran aliado en la férrea lucha para hacer que prevalezca el derecho a la vida, en el tema de las hidroeléctricas en la provincia de Chiriquí.

El agro está en completo abandono debido a los tratados de libre comercio que se han firmado, con los que se incrementará la importación de alimentos. El sector tendrá que optar por no sembrar, a pesar de que mantener la seguridad alimentaria es primordial para todo país.

La planilla estatal se incrementó, lo que aumenta el gasto público. Se han preocupado por mantener el control del poder y favorecer a los grandes hacedores y benefactores de su campaña, en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos. Todas estas acciones y omisiones gubernamentales son las que mantienen al país inmerso en el absoluto abandono de políticas sociales.

Es visible, claro y palpable que el cambio se convirtió en continuismo, salvo algunos frenos a la corrupción como el caso Odebrecht que se convirtió en el botín de los tres últimos presidentes. Sin embargo la corrupción galopa –y no parece descansar– de la mano cariñosa del gobierno.

No hay un planteamiento de liderazgo competente que, de forma efectiva, avance en los temas nacionales que se requieren, salvo algunas acusaciones valientes que se han presentado y aceptado por su evidente conocimiento público.

Debemos enfocarnos en buscar el balance que no tiene el gobierno, para enfrentar los desmanes que comete y que seguirán en franca evolución. No seamos convidados de piedra, actuemos con la cordura y la prestancia obligante y necesaria para bien de todos. ¡Acción!