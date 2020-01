Descuido pastoral de los creadores de riqueza

La pared es la Iglesia. Esa Iglesia llamada a acompañarnos y a ayudarnos a enfrentar la difícil tarea de gobernar la creación y conducirla a su plenitud para entregarla terminada, en Cristo, al Creador. Pero demasiados empresarios se encuentran alienados por la actitud de muchos en el clero, quienes denigran todo lo que tiene que ver con la creación de riqueza. En el mejor de los casos, hay desconfianza en el clero en relación con el mercado y, en el peor, una abierta antipatía. Los empresarios expresan frustración ante los sermones en los cuales, al hablar de temas económicos, se les cataloga de avaros y corruptos causantes de los males de la sociedad. Pero cuando se necesita dinero para la Iglesia, los pastores se vuelven una miel y la riqueza creada ya no es el "cochino lucro", sino "regalos a ser compartidos con la comunidad". Esto termina siendo un balde de agua fría echada sobre un paciente enfermo.

La clase comercial y productiva es de las más religiosas de la sociedad. Uno de los efectos del abandono en que se encuentra es que acuden a una espiritualidad lejana al mensaje cristiano, frecuentemente new age y de psicología popular -a menudo explotada por nuestros predicadores- e individualista, desprovista de una referencia a Dios como el centro de nuestra vida. Esta espiritualidad alérgica al sufrimiento y la cruz nada hace para ayudarnos a enfrentar la vida desde una antropología sana, impregnada de la buena noticia. Es una espiritualidad sin Cristo que no cura nuestros males.

El problema no es solo la radicalización de la opción preferencial por los pobres, sino un desconocimiento de la economía -la cual, con gran perjuicio, no se enseña en los seminarios- y una teología desenfocada que parte de una antropología deficiente. El cristianismo nos anuncia el fin último del hombre. Resalta la dignidad que surge de la imagen divina en nosotros, la responsabilidad que nos viene de compartir su creatividad desde nuestro albedrío. El trabajo solidario está inscrito en lo más profundo de nuestra naturaleza y aunque está herido por el pecado, está redimido por Cristo. Estamos llamados a no robar, a no mentir, a amar al prójimo y a donarnos a los otros en la tarea de crear un mundo mejor -requisitos indispensables para la buena marcha de cualquier empresa.

Nuestros pastores necesitan educarse sobre el mundo del trabajo y su funcionamiento. Necesitan entablar relaciones cercanas y familiares con sus feligreses del mundo de los negocios. Necesitan entender la economía. Necesitan compartir los dolores y las esperanzas, las alegrías y los retos de su grey. Solo así podrán apoyarnos en nuestra vocación de servir al mundo y contribuir mejor con nuestros dones a satisfacer las crecientes necesidades del mundo.