Desempleo juvenil y delincuencia

Se ha dicho que existe una relación entre el ingreso al mercado laboral y la delincuencia, de tal forma que cuando los jóvenes no han ingresado al mercado laboral, entonces la delincuencia ha aumentado, lo que ha llevado a algunos a predecir que si el desempleo entre los jóvenes aumenta, subirá la criminalidad. Es decir, disminuirá la seguridad ciudadana.

Esta afirmación parece estar dotada de un proceso lógico entendible. Sin embargo, analizada con detenimiento, deja de lado consideraciones de fondo que, una vez tomadas en cuenta evidencian inconsistencias y abren el camino a concepciones preocupantes.

Un análisis más profundo permite comprender que el desempleo entre los jóvenes panameños durante las últimas décadas no se muestra tanto como un factor causal de la criminalidad, como se ha pretendido demostrar. Sin exponer aún datos estadísticos, este nivel de la discusión demanda, primero, dejar en claro conceptos y premisas que luego, sin las limitaciones propias de este artículo podrán ser argumentados con cifras pertinentes.

A partir de estudios realizados, hay suficientes elementos de juicio para considerar que la disfunción educativa o educación fallida opera como uno de los factores determinantes en la causalidad de la criminalidad y la violencia en Panamá.

La relación arriba enunciada exige entender que diversas condiciones de riesgo social y la delincuencia misma comienzan a captar y atrapar adolescentes y preadolescentes a edades tan tempranas como los 12 y 13 años, con lo que quedan desviados de la continuidad escolar o del ingreso al mercado laboral, al alcanzar los 18 años de edad. De modo que, el riesgo social y la criminalidad producen, entre otros efectos, desempleo entre los jóvenes. Como se dice coloquialmente en Panamá, el riesgo social y la criminalidad le han robado el mandado a la educación y al mercado laboral.

Así, en vez de considerar al desempleo juvenil en Panamá como un factor causal de la criminalidad, más bien debe distinguirse lo inverso; se revela como una consecuencia de la criminalidad o de las condiciones que están próximas a esta. El desempleo y la criminalidad juvenil aparecen como fenómenos concomitantes que evidencian responder a otros fallos y rupturas sociales, como es el caso del deterioro de la educación durante varios lustros y hasta décadas.

Los estudios sociológicos y criminológicos dan luces sobre el trayecto que tienden a seguir preadolescentes y adolescentes que sufren la ruptura escolar. Comienzan gravitando en un ambiente de deformación e improductividad (cultural, académica y económica), para después, poco a poco, pero con contundencia, aproximarse al riesgo de la criminalidad; primero con faltas y delitos iniciales (riñas y ciertas conductas violentas, hurtos, venta y consumo de sustancias ilícitas al menudeo, entre otros) y después ascienden en la escala de criminalidad hasta llegar a delitos más violentos y de peores síntomas.

El crimen organizado (lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, robo de autos, asesinato a sueldo, entre otros) tiene un correlato de demanda en aquella delincuencia inicial, que cumple la función de servir de escuela de aprendices para los peores delitos.

Con el hipnotismo del dinero instantáneo, la delincuencia funge como una ocupación de interés para jóvenes que no ven en el mercado laboral una manera atractiva, digna o edificante de ganarse la vida. Sus modelos a seguir ya son muy distintos. Y solo cuando una poderosa presión de sobrevivencia (personal o familiar) les agobia al cumplir una edad más avanzada, algunos se plantean o aceptan la retoma de un camino formativo o de capacitación, pero ya con una grave tardanza para sus vidas y para la sociedad, porque no han aprendido otros conocimientos, ni han aprendido ‘a hacer’ otra cosa.

No hay que confundirse, la educación es un factor clave. El desempleo juvenil, como la criminalidad dependen mucho de la educación fallida. Bajo una observación más profunda, aquellas dos catástrofes sociales se muestran más como consecuencias de esta última y de algunos otros factores determinantes que seguiremos analizando.

El autor es médico.