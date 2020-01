Desfachateces en tiempos de Miss Universo

Cualquiera se imagina que el desasosiego que imperaba en el Gobierno desde que se supo que no habría representación venezolana en Miss Universo obedecía a la convicción de que entre mayor es la participación más democrático es el torneo. Al parecer no es así, pues la amplitud que se quiere propiciar en el concurso de belleza, no se corresponde con la torcedera de brazos, piernas y pescuezos que se está dando en el Partido Arnulfista para que los delegados voten por el ungido de la presidenta, y que además lo firmen por adelantado. No contenta con haber forzado la aprobación de la ley que hizo opcional la elección primaria -en diciembre, por supuesto- ahora, cuando todos miran a las misses, les cambia el reglamento a los precandidatos para que tengan que presentar la adhesión escrita de por lo menos 150 de los 600 convencionales, muchos de los cuales no resisten, porque quieren conservar sus puestos, una llamada de sus patrones, a su vez subalternos de la presidenta. Lo cierto es que José Miguel Alemán es el que demostró conocer mejor los tejemanejes del Partido Arnulfista y el que hizo la campaña más inteligente: mientras los otros cortejaban a convencionales o presentaban sus propuestas directamente al público, él se dedicó a cepillar sin rubor a la presidenta Moscoso, el único voto que de verdad cuenta en el arnulfismo. Y ella, en agradecimiento, obliga a los delegados a votar por él aunque hubieran adquirido compromiso con Ameglio o con Juliao (a algún comentarista de radio le escuché decir que en la convención arnulfista no se iba a votar por provincia sino por ministerio).

Tamaño desdén de la presidenta por sus propios copartidarios solo puede compararse con el desprecio que exhibe frente a los demás mandatarios del continente. Este fin de semana se llevó a cabo la cumbre del Grupo de Río en Cuzco. La presidenta se excusó de asistir, pero el jueves viajó a Buenos Aires a la toma de posesión del nuevo presidente, que es el domingo. Los presidentes pueden comprender que asuntos urgentes o crisis políticas retengan a un gobernante en su país. Pero les resultará muy difícil entender cómo la presidenta de Panamá no tiene tiempo para reunirse con sus colegas, pero llega a Buenos Aires, con la comitiva de siempre, con tres días de adelanto.

Dentro de semejante desfachatez, el anuncio de que 65 amigos de la presidenta habían reunido el dinero suficiente para comprarle la casa de Punta Mala no debió sorprender a nadie. Lo que sí resulta inconcebible es que para justificar una transacción tan larga y minuciosamente planeada, funcionarios duchos en el arte de mentir no hubieran inventado una historia más creíble, si de quedar bien se trataba. El cuento del regalo no denota falta de imaginación sino una ausencia total de escrúpulos y un desprecio absoluto por la opinión pública, harta ya de muchas mentiras en torno a una misma casa.

Y pensar que todavía faltan 10 días para que las misses comiencen a irse y nosotros comenzar a inventariar cuántos y de qué tamaño fueron los goles que nos metieron mientras ellas nos entretenían.