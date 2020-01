De Dios no se burlarán

Todo pareciera indicar que el conjunto de las investigaciones sobre el escándalo de la corrupción en la Asamblea Nacional, que ocupó durante varios meses el primer lugar en las noticias, va a quedar en nada. Ni el Carnaval ni la Semana Santa ni el Fondo Fiduciario, ni ninguna otra noticia logró silenciar semejante escándalo y ahora parece que finalmente, por asuntos legales, todo se sumergirá en el olvido. ¿Será un pacto, como dicen algunos, entre oficialistas y opositores para que ninguno de ellos y ellas gane ni pierda? Si esto fuese así, ¿el pueblo, qué? Ese es sin duda el que, como siempre, sí perderá. Nos parece que archivar la investigación o dilatarla más de la cuenca es una infamia y una inmensa burla para la gente panameña. Pero, ojo, si el pueblo puede quedar burlado, Dios no. De El nadie se burla, ni siquiera la clase política. Los ejemplos de la historia lo demuestran ampliamente. La misericordia divina es muy grande, pero también su justicia, y tarde o temprano quienes han trabajado para que todo quede en nada, lo pagarán. De eso no tenemos la menor duda. Por de pronto, de hoy en adelante nuestra oración diaria incluirá fervientemente la petición al Señor para que llegue la justicia en este caso, y propongo a las personas de fe de todas las iglesias y religiones que hagan lo mismo. Si no salimos masivamente a la calle por una u otra causa, nada nos impide orar. Y el resultado llegará. Y desde luego, mirando hacia adelante, pediremos por la conversión a Dios de las personas corruptas.

Pero, ¿por qué nuestro empeño en tocar una y otra vez este asunto? Porque la impunidad en la corrupción de las más altas esferas de nuestra sociedad es el peor ejemplo político que se puede dar a nuestro país, especialmente a la juventud, y esto, para quienes queremos el bien integral de Panamá, nos carcome las entrañas. Es algo insoportable que clama al cielo, aunque las mentes insensibles de los corruptos no lo sientan y sean capaces de tragarse un elefante sin siquiera eructar. Ojalá que la Corte Suprema de Justicia, cuya credibilidad está muy mal parada en las encuestas nacionales y en cuyas manos está ahora el problema, lo resuelva de manera adecuada y justa, y a la mayor brevedad posible. ¿Será un sueño ingenuo? Esperamos que no.

Dicho lo anterior, que es lo que da el título a este artículo y, en consecuencia, sin echarle tierra a las acciones escandalosamente corruptas recientes, todos tenemos que mirar más integralmente a nuestro país y a largo plazo. Por ello los miembros del Comité Ecuménico de Panamá, COEPA, hemos aceptado la invitación que algunos grupos y personas nos han hecho para que convoquemos a los firmantes de la Visión Nacional 2020 para que busquemos juntos alternativas de fondo ante nuestra crisis nacional. Esta Visión Nacional, fruto del trabajo de mucha gente, publicada en 1998, nos presenta sintéticamente, aunque con varias lagunas, es verdad, el Panamá que queremos para el futuro. Nosotros no deseamos que este documento sea sólo un folleto más en los anaqueles de las bibliotecas. Tenemos que darle vigencia para que el año 2003, cuando se cumple nuestro primer centenario como república independiente, nos encuentre caminando en la dirección correcta. ¿Cómo? Eso es lo que deseamos conversar entre todos.

En la Visión Nacional 2020 aparece ciertamente el aspecto ético, pero a nuestro juicio excesivamente difuminado y con poco énfasis. Pensamos que este es uno de los puntos a considerar muy seriamente en nuestras conversaciones.

Hoy día cada vez más y en los más diversos ambientes se habla de la necesidad de una nueva Constitución para nuestro país. Incluso se nos ha invitado a participar, como Iglesia, en grupos pro-Constituyente. Hemos preferido participar e incluso convocar ecuménicamente en el contexto de la Visión Nacional 2020 por tratarse de algo más amplio. Eso no quiere decir que nuestra convocatoria tenga como objetivo un mero análisis intelectual de los problemas, sino que está orientada a la acción. Si de las conversaciones saliese una inquietud suficientemente representativa en la línea de una nueva Constitución Nacional y con propuestas de diversos caminos para llegar a ella, obviamente que no excluiríamos la discusión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ni el problema de la corrupción ni ningún otro encontrarán de un modo mágico sus soluciones únicamente en una nueva Constitución. Pero ésta sí puede constituir una gran ayuda frente a este y otros problemas, y para la adecuada modernización del país. Si todos y todas tenemos buena voluntad y somos honestos con Panamá, sentimos que de las conversaciones saldrá algo bueno para nuestra patria.

El autor es sacerdote jesuita