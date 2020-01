Director de la CSS aclara cancelación de venta

8 DE SEPTIEMBRE. En relación a la noticia publicada en la primera plana de La Prensa, el 6 de septiembre, titulada “CSS cancela venta de terreno”, debemos aclarar que fue la administración la que tomó la determinación de suspender el acto de licitación, y no la junta directiva de la Caja de Seguro Social, aun cuando somos de la opinión que esta habría tomado la misma determinación que el director general, no por razón de impedimento alguno por parte del Ministerio de Vivienda (Mivi), como se cita en la nota y no es el caso, sino producto de la información obtenida en el curso del proceso que aclaraba en torno a la zonificación de la finca en cuestión, en circunstancias en que desde el 9 de julio de 2008, se había solicitado formalmente al Mivi la certificación sobre los usos de suelo de la referida parcela de tierra.Es importante señalar que, de conformidad con la ley y disposiciones reglamentarias, corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Contraloría General fijar el avalúo de los terrenos del Estado que van a ser vendidos, no así a la institución titular del bien inmueble objeto del proceso de venta, en este caso la CSS. Sobre el particular, el avalúo promedio que presentan estas dos instituciones, tal y como señala la norma, se corresponde con el valor mínimo al cual se podría vender el bien inmueble en cuestión, de ninguna manera por debajo del mismo. Ahora bien, la experiencia nos indica que es el mercado el que en función del atractivo comercial del área en venta objeto de una licitación el que fija el precio real del mismo.Al tomar conocimiento la CSS que la licitación había sido convocada teniendo en cuenta una zonificación dada y que oficialmente, producto de un cambio de zonificación que se produce de parte del Mivi en 2003, sin que exista constancia de que esto hubiese sido solicitado por la institución y menos, sin que fuera notificado a la misma, se tomó la determinación de la suspensión del acto lo cual fue debidamente notificado a la junta directiva, solicitando tanto a la Contraloría como al MEF la realización de nuevos avalúos, considerando la zonificación correspondiente del área, de conformidad con la Resolución 204–03 de 30 de noviembre de 2003. En el caso de la empresa ICA, en efecto, la institución mantiene un proceso en su contra iniciado en 2003, producto de la afectación a una finca propiedad de la CSS con la construcción del Corredor Sur, en donde se creó una servidumbre para la referida construcción y se afectaron los accesos a la propiedad sin compensar en debida forma a la institución por el daño causado

René Luciani