Ecología para el ser

Errol E. Caballero agencia ecaballero@prensa.com

Al igual que la mayoría de los presentes en la sala, Sheila considera que, a pesar de contar con una buena salud, hay algo que hace falta en su vida. Siente que todavía no ha alcanzado todo su potencial, que arrastra con una carga que le impide desarrollarse plenamente.

Sheila no está sola. De acuerdo con el psiquiatra argentino Juan José Tapia, quien recientemente dictó un seminario taller sobre “Ecología Humana” en Panamá, la mayoría de las personas que acuden a este tipo de eventos es porque están buscando algo, la razón por la cual no pueden tener éxito en su profesión o no se pueden sentir mejor consigo mismos.

Tapia, autor de varios libros, lleva más de 20 años promoviendo los beneficios de la ecología humana, una disciplina que ha forjado a lo largo de su carrera de 31 años como siquiatra. La misma se nutre de la psicología jungiana y de escuelas como la neurolingüística y el análisis transaccional.