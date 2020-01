Educación interrumpida: Amarilis A. Montero G.

PREOCUPACIÓN

Recuerdo que cuando caminaba hacia la escuela, me detenía en el camino, recogía flores y las levantaba para ver los pétalos contra la luz. Así percibía el cielo de otro color. Me esforzaba por observar qué había detrás de los árboles o debajo de las piedras de las quebradas. Me encantaba buscar entre las plantas porque escondían toda clase de secretos.

Ya en la escuela secundaria, tomaba cualquier libro y lo leía porque quería hacerlo, no para obtener información relacionada con alguna prueba o examen académico. Me llamaban la atención aquellas cosas que no se explicaban en clases ni se encontraban en los libros de texto. Me preguntaba, por ejemplo, ¿cuáles eran las razones por las que los rayos de sol se tornaban anaranjados, al caer la tarde? o ¿por qué las nubes se movían?

La curiosidad y el querer saber fueron los motores que me movieron a adquirir muchos conocimientos. Hoy, aunque parezca extraño, esto ha desaparecido del entorno educativo. Es un punto débil que contribuye a la apatía de los estudiantes. La curiosidad es una motivación innata en los niños, pero hay factores dentro del entorno escolar que limitan su desarrollo.

En este inicio de un nuevo año escolar, se presentan nuevos retos, con una generación inmersa en la tecnología y cabe preguntar qué puede motivar a un estudiante a tomar un libro, en vez de intercambiar mensajes de texto con sus amigos. Descubrir, sin la ayuda de la tecnología, qué sucede a nuestro alrededor, es mucho más interesante que una hermosa foto vista en la pantalla de la computadora. Conozco una escuela en la que se motiva a los alumnos a buscar la historia de su pueblo, a través de entrevistas a los residentes de mayor edad. Los estudiantes recopilan los relatos y los transforman en reportes escolares. Esa investigación de campo hace que el aprendizaje sobre geografía, etnografía y cultura, en general, sea más significativo.

Hay que resaltar que muchos niños y jóvenes son dependientes de las búsquedas en Wikipedia para el desarrollo de sus deberes. Hay que enseñarles que ellos pueden generar conocimientos a través de sus experiencias y que el entorno de cada escuela es como un gran laboratorio para ser observado y analizado. La enseñanza de esa habilidad y el deseo de aprender solo se obtienen con la formación y predisposición de los docentes y padres que acojan este tipo de aprendizaje.

No es lo mismo aprender sobre el vapor y el conocido “ciclo del agua” con la explicación de un libro, que ver el propio vapor de agua en el patio de la escuela una mañana calurosa después de la lluvia. Recuerdo que mi maestra de quinto grado nos hacía caminar entre el vapor, para que sintiéramos la humedad y el calor que emanaba de la tierra. Solo espero que alguna vez retomemos este tipo de enseñanza para no frenar ese deseo de aprender. Rescatemos a ese estudiante curioso que quiere despejar dudas y buscar respuestas a sus preguntas. No interrumpamos la educación de las mentes creativas.