Edutips La guerra y los chicos

La cobertura noticiosa del conflicto bélico en Irak bordea en lo enfermizo. Aparte de los medios tradicionales locales, contamos con acceso al cable y a internet. No hay manera de escapar de la cobertura del conflicto bélico. Ni decirles que se están mostrando informaciones e imágenes que muchos niños no pueden manejar apropiadamente.

Sin embargo, no caiga en la trampa de muchos padres que llegan a mentir, bajo el auspicio de la "mentirita-blanca-de-protección". "No, m´ijito, nada importante está pasando, no te mortifiques" es la frase de algunos. Señores, ¡por favor! Los niños de hoy son más vivos que Tío Conejo. Aun cuando no entiendan 100% lo que está ocurriendo, saben que este conflicto es algo grande y serio.

Uno de los trabajos más importantes de los papás en estos días de guerra debe ser mantener su ansiedad bajo control. Si sus hijos se encuentran nerviosos por lo que ven y oyen, y lo ven a usted descontrolado, créame que no compartirán sus sentimientos por aquello de proteger a sus padres (lo hacen más a menudo de lo que pensamos). Busque como prioridad, en estos momentos de tensión mundial, actividades que ayuden a su familia a relajarse: ver películas graciosas, ir a fiestas, etc.

A continuación, consejos para padres y maestros, desglosados por edad, para ayudar a los niños a enfrentarse apropiadamente al tema de actualidad.

Algunas reacciones según la edad y cómo enfrentarlas Menores de 5 años · Puede que sufran de problemas al comer y dormir, sobre todo si se les expone demasiado a los medios. · Puede que hagan dibujos que incluyen más agresión o recreen escenas que han visto. · Posible poco interés en actividades divertidas · Preocupación por "quién lo hizo" y qué les pasará a ellos.

¿Qué debe hacer?

· Escuche sus comentarios y preguntas. · Corregir lo no comprendido y/o errado. · Reafirmar su seguridad.

· Eliminar en lo posible la exposición a canales y noticieros que hablen de la guerra (en realidad, poco entienden de ella).

Entre 6 a 11 años

· Necesidad de estar cerca de sus padres. No desean que sus padres viajen fuera del país, y menos a sitios asociados con la guerra. · Pesadillas, insomnio, cambios en hábitos alimenticios y aumento en la agresión. · Aumento en los "juegos de guerra". · Puede que se concentren más de lo normal en imágenes negativas que han visto. · Están preocupados por la venganza y el castigo de lo que ellos consideren como "los malos"

¿Qué debe hacer?

· Escuche sus comentarios y preguntas. · Pregunte por la opinión de sus amigos.

· Corrija informaciones falsas. Limite la exposición de la televisión; si los niños la observan, un adulto deberá estar presente para hablar de lo que se está viendo, y si es necesario, bloquear las imágenes demasiado fuertes.

Adolescentes

· Usualmente tienen dos reacciones: o sentirse impotentes, o poderosos al extremo.

· Emiten juicios y críticas sobre los eventos. · Puede que se sientan inseguros. · Muestran Preocupacion por los que ellos consuderen los inocentes en la guerra. Muchos chicos de esta edad se preocupan por la paz, la tolerancia, etc.; tienden a ser de pensamiento altruista.

¿Qué debe hacer?

· Debido a que es muy difícil evitar su exposición a los medios, invítelos a discutir sus sentimientos y preocupaciones, pero no los fuerce a hablar.

· Puede que prefieran confiar sus ideas y comentarios más en sus amigos y/o otros adultos, pero no en sus padres.