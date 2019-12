Egoísmo, apatía y ambición: Efraín Hallax

‘VETE A JUGAR A PANAMÁ’

Desde la separación de Colombia, nuestra patria ha sido una extraña mezcla de corrupción y grandezas. No podemos negar que hemos luchado, avanzado, caído y levantado, pero otras veces nos hemos arrastrado en el fango de la ambición. Hemos caído en el humo y la nada de la apatía. Y la inmensa mayoría de los políticos, en la desmedida ambición del robar todo lo que puedan de la patria “amada”.

“Nada de lo que es humano me es extraño”, diría el poeta. Tampoco a mí. Es humano ser ladrón o matar; también lo es esclavizar al prójimo y robarle la mujer. Nada de esto me asusta, lo que me molesta terriblemente de la llamada “civilización nouveau” es que las reglas sean tan ambiguas para con sus jugadores. Por la ambición de robarse una billetera, un jugador de un barrio humilde recibe como castigo cinco años de cárcel, pero si pertenece al Club Unión o reside en barriada de lujo tiene una tarifa “preferencial”. Puede tomar “prestado” millones y no devolverlos jamás.

El hurto de las arcas del Estado es “legal” para la clase política reinante y, lamentablemente, no se ve un final a este círculo vicioso. Buena parte de nuestros expresidentes debería estar guardando prisión por ladrones. Algunos tienen expedientes abiertos en juzgados; expedientes que dormirán hasta que aparezca el verdadero Santa Claus. Todos caminarán libres en nuestra tierra porque la justicia, sencillamente, no funciona para ellos. Punto. El daño a la Patria no creo que tenga solución. Nuestra apatía es legendaria; nuestro egoísmo proverbialmente vetusto.

Muchos de nuestros diputados llegan para enriquecerse, viajar a Marruecos, comprarse autos lujosos y convertirse en el ronconcito del barrio. Todo esto a costa de nuestros impuestos, con mi sudor y el tuyo, y a costa de las necesidades de los congos apáticos.

¡Qué importa si se les acusa de ladrones, narcotraficantes o maleantes de la ciudad! Nada sucede. Solo importa ser inmune a la ley. La maldita y anhelada justicia que no funciona, acomodada y moldeada a la perfección de la casta reinante. Una eterna quimera que jamás alcanzamos. No porque no se pueda, sino porque es imposible de aplicar, pues el que roba es quien tiene las llaves de la cárcel.

Jueces corruptos, a un nivel que nos asfixia a todos. Ya casi no podemos respirar de la inmundicia que nos rodea. Venden fallos, los demandan y se ríen, caminan como pavos en un gallinero de ciudadanos desesperados que no sabemos cómo hacer para que la justicia los alcance. Todo esto se llama mediocridad.

Podríamos copiarnos de Finlandia o imitar al Japón; ellos también tienen sus ladrones, pero si roban, aunque sean de la realeza, van presos. Allá las leyes sí funcionan. Y funcionan muy bien. Si los imitáramos, el pueblo caminaría con su cabeza erguida, mirando al infinito con gallardía, en lugar de la vergüenza de ser mirado como corrupto, sin serlo. Deberíamos caminar vanidosos en otros países, sin sentir el temor de que nos griten como a Messi, cuando entraba a su juicio por defraudación fiscal: “vete a jugar a Panamá”. Podríamos hacerlo; nuestra reputación se agigantaría en el extranjero. Y créanme, que no sería porque tenemos un Canal nuevo.

Toda la normativa de nuestro sistema legislativo y judicial, que refleja esa apatía, ambición y egoísmo debe ser borrada de nuestra Constitución para ser rediseñada. Urge una constituyente inspirada en el objetivo de protegernos de los políticos corruptos. Las leyes funcionan cuando se aplican. Funcionan con un castigo cruel y despiadado al instante. Te pudres dentro de la prisión hasta que olvides que existe una madre o un Dios. La ley funciona para los no miembros del “club”.

Panamá le tiene terror a sus diputados, a sus jueces y a sus gobernantes. Esto no debe ser así. Ellos son los que debiesen temerle al pueblo. Todo el resto de la propaganda del pueblo al poder, patria o muerte, bla, bla, bla, es una broma de este grupo de políticos maleantes, que piensan que todos los panameño seremos congos y estúpidos por toda la eternidad.

Bajo la estructura constitucional actual no hay esperanza de atraparlos. Juegan a que se enferman si son atrapados, a fianzas, amigos, leyes de superblindaje, protecciones, amparos, inconstitucionalidad, inocencia a gritos, autoexilios, país por cárcel, perdones, persecución política, cuellos ortopédicos, brujería y --la última moda-- “me obligaron a hacerlo”. Creo que sin una constituyente enfocada a mejorar nuestra justicia, estamos perdidos. Miles de millones seguirán pasando de las arcas públicas a cuentas personales, sin el menor castigo. El presidente Juan Carlos Varela la prometió en su campaña política, pero se ha negado a cumplir con excusas baladíes. Si se atreviese, probablemente la mitad de su Gabinete, junto con lo que queda de Odebrecht, se iría para los infiernos. Espero.