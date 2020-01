Emprendimiento y empleo: René Quevedo

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Los países del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), reunidos recientemente en Panamá, se comprometieron a promover la pequeña y mediana empresa como un mecanismo efectivo para la generación de empleo y prevención de la violencia. La Declaración de Buenaventura destaca que es importante que Centroamérica posicione, ante la comunidad internacional, cooperantes y socios estratégicos, el fomento del emprendimiento como un medio efectivo para la generación de puestos de trabajo y nuevas empresas, y la prevención de violencia al facilitar la inserción productiva de los jóvenes.

En Panamá, el emprendimiento ha tenido un impacto marginal sobre el empleo. El 86% de la expansión del trabajo formal, entre 2009 y 2013, ocurrió en empresas de 50 o más trabajadores. Las microempresas (menos de 10 empleados) solo crearon 15 mil 582 plazas (9% de aumento), resultado de un incremento de 22 mil 017 nuevos empleos en empresas de cinco o menos trabajadores, y la reducción de 6 mil 435 entre las que contrataron entre 6 y 10 colaboradores.

El trabajo no asalariado e informal registró un alza del 4% en los últimos cuatro años, mientras que la proporción del aumento entre empleos asalariados y no asalariados, entre 2004 y 2013, fue de cinco a uno, período en el que se generaron siete nuevos empleos asalariados en la empresa privada por cada nuevo trabajador independiente, y 205 por cada nuevo empresario (patrono). En consecuencia, el porcentaje de la fuerza laboral involucrada en actividades de emprendimiento y trabajo independiente disminuyó siete puntos en 10 años, de 39% en 2003 a 32% 10 años después.

Entre 2004 y 2009, una de cada tres nuevas plazas benefició a jóvenes de entre 15 y 29 años, pero entre 2009 y 2013 fue 1 de cada 12. Sin embargo, entre marzo y agosto de 2013 ocurrió un repunte en los empleos, con la creación de 84 mil 317 plazas, 59% asalariados. El 86% de estos se generó en cuatro sectores: comercio (33%), construcción (26%), manufactura (16%) y transporte (11%). La mayoría de puestos fue de labores manuales, y el 99% solo requería educación secundaria o menos (50% primaria). El 40% de las nuevas plazas fue creado por trabajadores independientes (no asalariados).

Como resultado, la participación juvenil representó el 43% de la expansión del empleo, entre marzo y agosto de 2013, contrario a la tendencia a la baja desde 2009. El 59% del crecimiento del empleo ocurrió en el interior de la república (20% en la comarca Ngäbe Buglé). Este patrón, si bien puntual, sugiere que la mejora en el empleo juvenil en Panamá, y su potencial impacto sobre la violencia, está ligada a tres elementos fundamentales: disponibilidad de oferta de empleos formales no calificados y manuales; potenciación del emprendimiento y creación de trabajo rural.

Las soluciones al problema de la delincuencia son más sociales que policiales, y la generación de empleo juvenil a través del emprendimiento ofrece un potencial real. Pero se requiere de un esfuerzo público-privado medible, sostenible y no asistencialista, que se concentre en “combatir el fuego”, no solo en “perseguir el humo”, con el Gobierno como facilitador, no como protagonista principal.