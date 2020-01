Entonces todo quedó en nada

POLÍTICA

Me preocupa grandemente la actitud tan despreocupada del panameño humilde de la calle que se levanta cada día a trabajar y olvidó lo que pasó hace más de 26 años ahora que el último maleante uniformado se fue. El que se deja influenciar fácilmente por todo lo que los medios emiten, las redes (anti)sociales, porque atentan contra esta sociedad, y que ahora son tomadas tan en serio por algunos medios que tienen pinta amarillista, a juzgar por la forma tan sagaz y subjetiva en que toman su papel, el cual debe ser serio y responsable al hacer el uso de la verdad.

Porque parece que un conglomerado de medios de la localidad siempre se toma la palabra para dar opiniones de lo que sucede en este país utilizando a personas non gratas a la opinión pública, ya sea antiguos miembros de la Policía Nacional, Fuerzas de Defensa o “polituchos” emergidos del partido del dictador Torrijos, como nombres de diamantes o mejillas, o peor, el que se cree dueño absoluto de la verdad, pared, siempre un ejemplar de pasados rebuscados y requete quemados que nunca pagaron por sus delitos, ni pidieron perdón por las muertes, violaciones y crímenes contra derechos humanos. Si no invitan al que no cree en nadie más que en sí mismo, Lic. Bernal; no sé qué más podrán inventar en tácticas mediáticas para lograr confundir a la población. ¿A qué parece obedecer esta patraña que a veces, disimuladamente, usa el subterfugio de sus presentadores ya conocidos de ese pasado turbio de la dictadura, y que dicen no representan la posición del medio que utilizan para lanzar sus ataques o críticas exageradas y muy subliminalmente petardean la realidad que vivimos para favorecer a un sector que ya debimos haber dejado atrás hace más de 26 años.

Si bien se les ha dado la amnistía maquillada en pos de la paz del país después de lo sucedido, incluso ahora se nos quiere hacer que creamos que todo lo que pasó fue una fábula, como si fuéramos estúpidos imbéciles. ¿Qué hacen en los medios de familiares del antiguo régimen sino aunando esfuerzos para promover caricaturas del pasado o con herencia de ese pasado?

Me sorprende ver a un Boby, quien se dice haber sido parte de la Cruzada Civilista, abonando sobre flores del panteón del dictador que lo persiguió antes cuando no había libertad de nada en este país. Ese y otros no están contribuyendo en nada a mejorar el horizonte político económico o democrático de Panamá. No sé por qué pienso que algo oscuro se trae entre manos. A esos jóvenes incautos, dejen las redes y el desinterés a un lado, no se dejen engañar.