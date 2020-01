Entrenadores virtuales

“¡No puede ser!”, exclamé con furia, mientras me probaba un vestido. Había subido de peso y aquel traje que tanto dinero me había costado ya no me quedaba. Había perdido toda oportunidad de deslumbrar galanes con mi nueva adquisición.

Decidí entonces que era hora de deshacerme de toda esa grasa, a costa de lo que fuera. Solía correr en las tardes, pero la temporada lluviosa aplacó mi entusiasmo. Preferí entonces ir a un gimnasio, pero las jornadas laborales a veces impedía que llegara a tiempo. ¿Qué hacer entonces?

Sorprendentemente encontré la solución en el lugar más increíble: mi computadora. Todo comenzó con un anuncio de esos que llegan por montones en el correo electrónico, que notificaba servicios de entrenamiento físico online. La idea me entusiasmó y probé algunos de estos programas.

Si usted como yo desea iniciar el año nuevo de forma sana, pero no tiene mucho tiempo disponible puede optar por estos métodos de ejercitación. Afortunadamente pude estrenar mi vestido durante las celebraciones de fin de año y aunque logré llegar a mi meta inicial, me dispuse continuar con régimen en este nuevo período.

La idea básica de estos ejercicios es proporcionarle al usuario un servicio controlado por profesionales del campo, no importa la hora que usted elija para practicarlos.

Para tal efecto, algunos sitios brindan transmisiones audiovisuales de rutinas por seguir, o bien lo ponen en contacto con expertos que le ayudarán a lograr su cometido. Nunca está de más recordarles que antes de iniciar cualquiera de estas rutinas, es recomendable que primero consulte con su médico.

La sección diet and fitness del sitio estadounidense iVillage (www.ivillage.com) resulta conveniente para aquellos principiantes que quieran hacer pesquisas en la materia. Funciona como una comunidad informativa y gratuita donde se publican artículos y recomendaciones sobre temas de salud corporal.

También publican algunas advertencias sobre nutrición, tips sobre cómo vestir según cada deporte, consejos para no perder la motivación y un glosario informativo con todas las actividades deportivas que actualmente se promocionan en el mercado.

iVillage cuenta con la colaboración de los entrenadores Kathy Smith (famosa por sus videos de aeróbicos en la década de los noventa) y Jonny Bowden, además de la fisióloga Liz Neporent y otra compilación de doctores que semanalmente brindan novedades para los que se quieren aventurar en el mundo deportivo.

En ese mismo orden, puede optar por la famosa Reebok University (www.reeboku.com). Sin ánimo de darle publicidad a ninguna marca comercial, le aseguro que este sitio es ideal para los que desean tener una guía básica para llevar a cabo sus actividades físicas.

Para ello, el usuario puede registrar sus datos y a continuación la dirección le proporcionará un plan deportivo personalizado, además de consejos y artículos varios sobre nutrición, ejercitación y medicina deportiva. Para los residentes en Estados Unidos, el sitio brinda servicios de localización de entrenadores y gimnasios locales, además de instrucciones especializadas para los más profesionales.