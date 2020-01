Estudios de impacto ambiental

DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE.

No hay duda que "el ser y el deber ser" del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y, por ende, de la Anam y de nuestra biodiversidad y medio ambiente han cambiado mucho en la última década. He visto con preocupación cómo los fundamentos básicos del "ser" de la Anam, que es el principio pro natura antes que nada e in dubio pro natura después de todo, han sucumbido ante el materialismo del desarrollo empresarial y urbanístico a un semper pro pecunio desenfrenado.

Al parecer la Anam tiene la idea de que el EIA es un "requisito" o "tecnicismo legal" para justificar lesiones al ambiente. Hace poco en una nota de comunicación, esa entidad se quejaba de que el EIA de las hidroeléctricas y mineras no se aprobaba "porque estaban incompletos"; es decir, faltaban documentos, etc. Nunca se plantean la posibilidad de rechazar un EIA simplemente porque sus impactos ambientales son criminales y no tienen mitigación alguna posible, como la destrucción de hábitats de flora y fauna irremplazables, la contaminación de los ríos y quebradas con cianuro o mercurio, la contaminación del ambiente urbano con polvo de clinker, la deforestación y potrerización consentida de miles de hectáreas, etc., etc. Estos EIA se deben rechazar por inviables y no permitir de ninguna manera que se hagan estos proyectos. Tampoco he visto aún el caso, como sucede en países desarrollados, que la Anam multe y cierre definitivamente una empresa importante por incumplimiento del EIA o delitos ambientales.

El EIA no es una "patente de Corso" para destruir el medio ambiente. Algunos funcionarios parecen defender más a los empresarios. El "desarrollo nacional" nunca puede estar por encima de nuestro medio ambiente, simplemente porque podemos vivir modestamente pero no podemos vivir sin respirar. Desde luego que esta es una visión de estadista, a largo plazo, no de políticos con intereses creados que solo piensan en el ahora o nunca.

Si se aplicara científica y honestamente la filosofía pro natura, más de la mitad de estos EIA serían rechazados. Esto en la actualidad es la excepción y no la regla. Esta actitud poco ética tiene su costo a largo plazo, que desgraciadamente no tiene mitigación.

Las autoridades deberían pensar más en la protección de la biodiversidad que en los negocios posibles del mercado de carbono. Y menos aún, en el absurdo sofisma demagógico que el mercado del carbono o la reforestación puedan compensar de alguna manera significativa el enorme daño a nuestro entorno.

El autor es ingeniero consultor agroforestal y ambiental