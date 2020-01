Exceso del Legislativo

Jorge Rubén Rosas

Después de ocho días de intensos debates sobre el proyecto de ley para aumentar la producción y mejorar la distribución de agua potable a sectores marginados de los distritos de Panamá, San Miguelito, Colón, Arraiján y La Chorrera, es lamentable que no se haya logrado la aprobación legislativa para la prestación de tan importante servicio público.

Debemos reconocer, en primer lugar, que la convocatoria a sesiones extraordinarias, aún cuando es facultad constitucional del Ejecutivo, debe ser ambientada mediante la información previa al Organo Legislativo, lo que no se hizo. No obstante, esta información previa no debe tener el tono de sumisión que se infiere de las declaraciones de dignatarios de ese Organo del Estado, en el sentido de realizar consultas previas para decidir su conveniencia.

La presentación del proyecto de ley, dada la trascendencia y urgencia de su objeto, desafortunadamente se inició con reacciones contrarias del sector mayoritario integrado por el pacto META.

En artículo reciente, titulado “Situación preocupante”, publicado por el diario La Prensa, expusimos cierta similitud de la situación política nacional existente con la de los años 1950-51, que arrastraron al país a serios enfrentamientos entre los órganos Legislativo y Ejecutivo, con efectos dramáticos y notoria afectación de la institucionalidad del Estado a la economía nacional, al desarrollo social y a la convivencia de los panameños. La paz social fue quebrantada y los efectos negativos afectaron la vida nacional, en sus diversos aspectos.

Advertimos con mayor preocupación los perjuicios que se derivan y se sienten en el ámbito nacional como resultado del enfrentamiento actual entre los órganos Legislativo-Ejecutivo.

Nuestra convicción de que el funcionamiento armónico de los órganos del Estado ha sido quebrantado constituye un hecho preocupante, dado que decisiones adoptadas en la última legislatura por la oposición representada en el pacto META, ahondada con la decisión negativa en las sesiones extraordinarias, nos envuelve en una situación que obstruye la acción de Gobierno a cargo de ambos órganos, dentro de sus esferas constitucionales. Todo esto es causa inevitable de incertidumbre y confusión nacional, con su secuela de efectos perjudiciales para la economía. Además, impide el deber de enfrentar juntos los problemas nacionales, para atender las necesidades básicas de la población panameña.

Los argumentos contrarios al proyecto de ley, cuyo objeto es el de producir y distribuir agua potable suficiente a las poblaciones populares que carecen del vital líquido, mediante la asignación de los fondos necesarios susceptibles de destinar y aplicar a tan urgentes necesidades humanas, no han sido convincentes, y han creado y aumentado el ambiente de insatisfacción que prevalece en esas comunidades irredentas, con efectos impredecibles.

El Fondo Fiduciario ofrece el recurso más conveniente y viable para resolver el problema de la falta de agua potable, toda vez que está subutilizado en beneficio de extraños. El mejor uso que puede dársele es, precisamente, en la cobertura de servicios sociales para resolver urgentes necesidades públicas.

En otros aspectos, el problema que suscita la oposición cerrada del pacto META, más apasionada que fundada, se manifiesta en declaraciones en el sentido de que no se aprobarán otras medidas propuestas por el Ejecutivo, ni la designación de altos funcionarios cuya designación es competencia constitucional del Organo Ejecutivo, pero que requieren de la aprobación o ratificación del Legislativo. Esto constituye otro factor de perturbación del funcionamiento armónico que debe prevalecer, por encima de los intereses políticos sectarios.

La preocupación que nos envuelve por los efectos negativos que causa el rechazo a la solución del problema de la carencia de agua que existe en los sectores marginados de Panamá, San Miguelito, Colón, Arraiján y La Chorrera impone la reflexión general, para buscar las fórmulas conducentes a resolver los problemas más apremiantes de la familia panameña.

Las reacciones que inevitablemente continuará motivando el rechazo del proyecto de ley, agravarán la situación nacional si no se produce la reflexión en ambos sectores que mejore la imagen nacional, para atraer las inversiones que tanto se requieren con el fin de incrementar las fuentes de producción y de trabajo.