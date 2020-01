Exponen libros para niños con capacidades especiales

A partir de hoy viernes, 14 de junio, y hasta el sábado 22, se realizará la “Exposición de libros para niños con capacidades especiales”.

Esta exposición se llevará a cabo en la librería El Hombre de la Mancha, ubicada en el centro comercial Camino de Cruces, frente a Do It Center en El Dorado.

Esta muestra es una iniciativa del Programa Internacional de Acercamiento a la Literatura Infantil, capítulo de Panamá (Piali).

El catálogo de la “Exposición de libros para niños con capacidades especiales” indica que “muchos jóvenes con discapacidades no pueden leer ni disfrutar los libros corrientes, o no pueden encontrar un libro adecuado entre tantas publicaciones disponibles. Por lo tanto, necesitan libros especialmente producidos para ellos, o seleccionar libros corrientes de calidad artística y literaria que cubra sus necesidades especiales en cuanto a diseño, lenguaje, estructura e ilustraciones”.

Como instrumento de comunicación y participación, la literatura tiene un papel importante que jugar en el desarrollo de nuestra identidad y calidad de vida. El Piali lanzó este proyecto a fin de brindar a los jóvenes con capacidades distintas la oportunidad de disfrutar de libros como otros los disfrutan.

La inauguración de esta actividad está prevista para hoy a las 6:00 p.m., con las palabras de la maestra de ceremonia, la escritora y docente Hena Zachrisson, en representación de PIALI y el profesor Michael Rossetti.

“Los invitados serán principalmente entidades de discapacitados y entidades estatales afines. La expo es hermosa, de libros táctiles, braille, con lenguaje de señas, y experiencias de estos niños”, dijo Hena Zachrisson.

Comenta Zachrisson que los libros por presentar “vienen en el idioma del país en que se hicieron: Suecia, Dinamarca, Noruega, Japón, Brasil, Africa, Alemania, EU, Inglaterra. Los traducidos al inglés los he traducido al español para facilitar las cosas con quienes trabajan acá con estos niños”.

A la par que el público podrá ver la exposición de obras infantiles, escuchará diariamente una serie de conferencias a cargo de los docentes Michael Rossetti, Itzel Gilbauth, Hilma Ramos y Vielka Donado, quienes tratarán temas sobre la confección de libros táctiles, parálisis cerebral y problemas auditivos, entre otros.

A diario habrá en la librería El Hombre de la Mancha la hora del cuento, a las 10:00 a.m. con cuentacuentos especializados para niños invidentes, sordos, con síndrome de Down, parálisis cerebral, dislexia, etc.