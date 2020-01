Familia de desaparecida no pierde las esperanzas

Hoy se cumplen dos meses de los atentados contra las torres gemelas de Nueva York y todavía no se ha dado con el paradero de la panameña Diarelia Mena de Barahona, que se encontraba en la mañana del 11 de septiembre en una oficina de uno de los edificios destruidos.

Sin embargo su madre, Diana Mena, y toda su familia no han perdido las esperanzas de encontrarla y diariamente recorren los hospitales con la esperanza de hallarla.

“Nosotros seguimos con la búsqueda, nosotros aún no le hemos dado un cierre al caso de mi hija, porque en los hospitales todas las semanas cambian las listas de los pacientes que salen, de los nuevos que recobran el conocimiento o de los que han podido identificar”, afirmó la señora Mena.

Ella suspendió la búsqueda de su hija por una semana para asistir a los funerales de su padre, Miguel Quinn, quien, según ella, falleció “repentinamente”.

Luego de la tragedia y una vez reanudados los vuelos hacia Estados Unidos, ella y su esposo, Aurelio, decidieron viajar a Nueva York para conjuntamente con su yerno, Víctor Barahona, una amiga, y otros familiares, comenzar la búsqueda.

Los familiares de Diarelia han solicitado continuamente información a las autoridades y hasta ahora no han conseguido ninguna pista que sugiera su paradero.

“Estamos en consulta con las autoridades y nada...Con la familia participaremos la próxima semana en unas charlas con otras personas que están en la misma situación que nosotros”, expresó.

Añadió que “no hemos pensado darle cierre a esto, o al menos hasta que no tengamos algo oficial, y cuando le digo que no tengamos algo oficial, se sabe que estos casos se están tratando en Estados Unidos como homicidio, por lo tanto estos casos están asignados a detectives”.

“Ellos nos avisarán, ellos se pondrán en contacto con nosotros; vamos a estar pendientes del teléfono y no vamos a tenerlo ocupado, porque hace un par de semanas me llamó el detective y me puse bastante nerviosa; me dijo que no quería darme gran esperanza, pero que estaban llegando muchas informaciones, que iba a volver a oír de él, así que nosotros estamos con esa esperanza de que cuando suene el teléfono sea el detective”.

También, la señora manifestó que “no tengo palabras para agradecer el apoyo que me han dado los panameños, tanto los de aquí como los de Nueva York”.