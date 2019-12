Farisaísmo mediático: Xavier Sáez-Llorens

IMPOSTURAS

El farisaísmo es un término que define a la gente hipócrita, mal intencionada y de artificial catadura. A este tipo de personajes se le puede ver o escuchar en los medios en calidad de entrevistados o entrevistadores, exhibiendo valores postizos de puritanismo e integridad o vociferando contra la indecencia y la corrupción, con los típicos gestos de aquellos que presumen incolumidad. Diseco las auténticas cualidades de estos fariseos para que ustedes puedan identificarlos con facilidad y no se sumerjan en sus malévolas tramas. Estoy seguro de que después de cada párrafo encontrarán figuras, con nombre y apellido, que encajan a la perfección en el siguiente estereotipo.

Estos individuos se jactan de ser independientes y objetivos para poder ganar aceptación social y tener seguidores incondicionales. Hacen creer que están repletos de conocimientos para emitir sus opiniones, más bien sus prejuicios o caprichos, con notorio desparpajo y ensayada gesticulación, engañando a incautos o distraídos, las víctimas preferidas. Se revelan como solícitos o receptivos, cuando en realidad persiguen derroteros mezquinos, con la mirada puesta en la recompensa o la fama. El “yo y sus intereses” es el modus operandi. Nunca conceden nada a cambio de nada. En su interior se saben poca cosa pero eso lo compensan con sermones pontificados y modales insolentes que les granjea, en ocasiones, aplausos de compromiso.

Poseen verborrea ruidosa, despotrican a diestra o siniestra y se tornan valientes ante la vista pública, pero sabiendo que están siempre protegidos por el trasfondo de poder. Ante cualquier amenaza, recurren al amparo de colegas o al cacareado estribillo de la expresión libre, eludiendo la exigencia de que esa libertad conlleva también responsabilidad.

No soportan la existencia de alguien que sea capaz, autónomo u honrado, porque ellos solo prosperan en el territorio de la subordinación y con la aquiescencia de sus amos. Halagan, intrigan o agreden según las conveniencias del momento, dejando caer ante el interlocutor de turno unos simulados efluvios de preocupación sobre asuntos éticos, pero confundiendo, por ignorancia, la ética con la moral. Como no tienen un sentido de lo universal, a lo pequeño le dedican una atención neurótica y obsesiva. Se valen del chisme y la cuchufleta para desinformar de forma alevosa, haciendo de la calumnia su única maestría académica. Tienen tan escaso sedimento cultural que cualquier tontería les parece una muestra encomiable de ingenio. Confunden la sabiduría con el ardid, se ufanan de sus artimañas y apelan a citas bíblicas o sumisiones religiosas para procurar credibilidad. La mediocridad es su reino, donde más cómodos se sienten. Allí urden y alimentan envidias, infamias o aversiones, las cuales expresan con la advertencia de que eso no es de su autoría, sino que proviene de fuentes externas, quizás motivadas por una maledicencia ruin y desvergonzada. Después de cruzarse con un hombre de bien, en su intimidad hacen muecas de perplejidad y descreimiento. No conciben que haya alguien distinto a ellos, que yazga en sus antípodas, sin hacerle venias al oportunismo o al “juega vivo”.

Como apunta Vargas Llosa: “Es la era de los impostores, una cultura en la que la verdad es menos importante que la apariencia, en la que representar es la mejor manera de ser y de vivir”. Los casos penales se dirimen ahora en el televisor para luego caerse en el tribunal. La presunción de inocencia y la reserva del sumario son conceptos irrelevantes, el espectáculo importa más. La parábola ha sustituido a la realidad en el mundo contemporáneo y, por eso, proliferan los fabuladores que con frases cliché intentan alcanzar el protagonismo que nunca tuvieron por mérito propio.

Sin jamás haber dirigido una macroempresa exitosa, dictado una conferencia magistral ni escrito un artículo destacable, fingen poseer una inteligencia cultivada. Porque mostrarse como son les significaría el descrédito o la muerte pública. Los libros les son ajenos. La literatura o el arte les son indiferentes, quizás hasta fastidiosos o innecesarios. Creen que la vida es imagen, vestimenta o el andar vanidoso por las pasarelas de su entorno. Los errores humanos, los de los otros, los califican en blanco y negro. Excepto los suyos, todos los yerros merecen el averno. Nunca aprecian matices de colores, jamás miran la contrafaz de las cosas, porque su talante tiende a excluir por comodidad y a complacer por abyección.

Su superficialidad se desenmascara ante cámaras o micrófonos. No les interesa lo científico o muy técnico, que poco entienden, pero hacen de sus vidas una especie de ciencia-ficción, la cual adoban apegándose al dudoso brillo de los artilugios tecnológicos. Aprovechan, claro, cuanta ocasión aparezca de hacerse invitar, sea para viajes, fiestas o eventos sociales. En las patrocinadas excursiones no ven más allá de lo que permite la ventanilla de los aviones, el glamour de los hoteles, el deleite de los banquetes o el éxtasis de las distracciones. Solo persiguen la posibilidad de lucirse con trivialidades y de adquirir nuevas víctimas para sus ramplonas apetencias. Son, en resumidas cuentas, endebles personajes de diminutos triunfos, anodinas entelequias y febles mentalidades, dispuestos a satisfacer al mejor postor...

